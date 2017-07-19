 Marko Guduric, sağlık kontrolünden geçti – Fotomaç – 19 Temmuz 2017 ;
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    22 Kasım 2017, Çarşamba
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    , sağlık kontrolünden geçti

    Marko Guduric, sağlık kontrolünden geçti

    Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı'nın yeni transferi , sağlık kontrolünden geçti.

    Geçtiğimiz sezonu şampiyonluklarla geçiren sarı-lacivertliler, kadrosuna son olarak Sırp oyuncu 'i katmıştı. Guduric, sabah saatlerinde Göztepe Medical Park Hastanesi'nde gerçekleştirilen sağlık kontrolünden geçti. Öncelikle kan değerlerine bakılan yıldız oyuncu; cerrahi, dahiliye, kulak-burun-boğaz ve göz muayenelerinin ardından efor testinden de geçti.
    1. 19 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:35
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