CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Başakşehir İstanbul Başakşehirli futbolcu Deniz Türüç'ün hedefi Avrupa'da çeyrek final

İstanbul Başakşehirli futbolcu Deniz Türüç'ün hedefi Avrupa'da çeyrek final

"Büyük takım olma yolunda mesafe kat ediyoruz. Bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde hedefimiz çeyrek final olacak"

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2025 Cuma 11:11 Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2025 Cuma 11:18
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İstanbul Başakşehirli futbolcu Deniz Türüç'ün hedefi Avrupa'da çeyrek final

İstanbul Başakşehir'de forma giyen Deniz Türüç, büyük takım olma yolunda mesafe katettiklerini belirterek, bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final oynamayı hedeflediklerini söyledi.

Deniz, Konferans Ligi 3. eleme turunda Norveç ekibi Viking'i deplasmanda 3-1 mağlup ettikleri ilk karşılaşmanın ardından AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Geçen sezon grup aşamasında veda ettikleri UEFA Konferans Ligi'nde istedikleri performansı sergileyemediklerini belirten 32 yaşındaki kanat oyuncusu, "Şanssızlıklar ve hatalarımız nedeniyle istediğimiz yere gidemedik. Bizden altta olan takımlar daha iyi performans gösterdi. Bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde hedefimiz çeyrek final olacak." ifadelerini kullandı.

Edin Visca'yı geçerek Avrupa kupalarında turuncu-lacivertli formayla en fazla maça (34) çıkan oyuncu ünvanının sahibi olan Deniz, "Bunun için mutluyum. Başakşehir'de olduğum için çok gururluyum." dedi.

- "Büyük takım olma yolunda mesafe katediyoruz"

Deniz Türüç, zor bir maçı kazandıklarının altını çizerek, büyük takım olma yolunda mesafe katettiklerini söyledi.

Viking karşısında birçok dezavantaja ve geriye düşmelerine rağmen net bir skorla galip geldiklerini vurgulayan tecrübeli oyuncu, "Güçlü ve liginde lider bir takıma karşı oynadık. Kolay olmayacağını biliyorduk. Sentetik sahaya da alışık değiliz. Büyük takımlar zor maçları da kazanır. Büyük takım olma yolunda mesafe kat ediyoruz. Kazanmak çok önemliydi ama henüz hiçbir şey bitmedi." değerlendirmesinde bulundu.

Turuncu-lacivertlilerin Viking ile oynadığı maçta skoru 1-1'e getiren golü atan Deniz, "Takımın ihtiyacı olan bir goldü. İkinci yarıda bizi geriye itmeye başladılar. O tarz anlarda sakin kalıp kalitene güvenmen lazım. Ancak henüz işimiz bitmedi. İstanbul'da daha iyi Başakşehir olacaktır." şeklinde konuştu.

En-Nesyri'ye Ada'dan dev teklif!
REKLAM - TOD
DİĞER
Ya Ayasofya Camii yansaydı? Kundakçının planı son anda bozuldu!
Türkiye'den Netanyahu'nun Gazze'yi işgal planına sert tepki: "İşgalci İsrail, savaş planlarını derhal durdurmalı"
Asensio'dan F.Bahçelileri heyecanlandıran hareket!
G.Saray'dan scout transferi! 2005 doğumlu genç yıldız geliyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
En-Nesyri'ye Ada'dan dev teklif! En-Nesyri'ye Ada'dan dev teklif! 10:48
G.Saray'a Donnarumma müjdesi! G.Saray'a Donnarumma müjdesi! 09:57
Gaziantep FK - Galatasaray maçı yayın bilgisi! Gaziantep FK - Galatasaray maçı yayın bilgisi! 09:56
Asensio'dan F.Bahçelileri heyecanlandıran hareket! Asensio'dan F.Bahçelileri heyecanlandıran hareket! 09:30
G.Birliği Samsun deplasmanında! G.Birliği Samsun deplasmanında! 09:20
F.Bahçe'den sürpriz transfer! Dortmund’un yıldızı... F.Bahçe'den sürpriz transfer! Dortmund’un yıldızı... 09:12
Daha Eski
F.Bahçe'de ayrılık yolda! Beşiktaş'ın eski yıldızıyla buluşacak F.Bahçe'de ayrılık yolda! Beşiktaş'ın eski yıldızıyla buluşacak 09:01
G.Saray'dan Icardi kararı! G.Saray'dan Icardi kararı! 08:56
G.Saray'dan scout transferi! 2005 doğumlu genç yıldız geliyor G.Saray'dan scout transferi! 2005 doğumlu genç yıldız geliyor 08:45
Bugünkü maçlar 8 Ağustos Cuma 2025 Bugünkü maçlar 8 Ağustos Cuma 2025 08:29
Usta yazardan Beşiktaş yorumu! Usta yazardan Beşiktaş yorumu! 08:29
Solskjaer'den transfer sözleri! Solskjaer'den transfer sözleri! 01:33