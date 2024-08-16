RAMS Başakşehir UEFA Konferans Ligi'nde play-off turunda

Turuncu-lacivertli ekip 1-0 kazandığı maçın rövanşında Iberia Tiflis'i 2-0 yenerek play-off turuna yükseldi - Başakşehir'in play-off turundaki rakibi İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic oldu

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Gürcistan ekibi Iberia Tiflis'i 2-0 mağlup eden RAMS Başakşehir, play-off turuna yükseldi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı golsüz eşitlikle sona eren mücadelede turuncu-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri, Piatek ve Pelkas attı.

İstanbul ekibi, rakibiyle deplasmanda oynadığı ilk maçı da 1-0 kazanmıştı.

RAKİP ST. PATRİCKS

RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi play-off turundaki rakibi İrlanda'nın St. Patrick's Athletic takımı oldu.

Organizasyonun üçüncü eleme turunda Azerbaycan'ın Sabah takımını iki maçta da 1-0'lık sonuçlarla mağlup eden İrlanda ekibi, play-off turunda Başakşehir ile eşleşti.

Eşleşmenin ilk maçı 22 Ağustos Perşembe günü İrlanda'da, rövanşı ise 29 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak.

PİATEK, AVRUPA KUPALARINDAKİ 4. GOLÜNÜ ATTI

RAMS Başakşehir'in Polonyalı golcüsü Piatek, Avrupa kupalarında turuncu-lacivertli formayla 4. golünü Iberia Tiflis karşısında attı.

Piatek, mücadelenin 50. dakikasında yaptığı kafa vuruşuyla takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.

DİMİTRİS PELKAS'IN İLK GOL SEVİNCİ

RAMS Başakşehir'in Yunan oyuncusu Dimitris Pelkas, turuncu-lacivertli formayla Avrupa kupalarında ilk kez gol sevinci yaşadı.

Pelkas, mücadelenin 61. dakikasında kullandığı frikikte fileleri havalandırdı.

TFF BAŞKANI HACIOSMANOĞLU DA KARŞILAŞMAYI İZLEDİ

Karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da izledi.

Hacıosmanoğlu karşılaşmayı, TFF Başkanvekili Mecnun Otyakmaz ve İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ile takip etti.