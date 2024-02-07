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Başakşehir Davidson'u transfer etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, Brezilyalı futbolcu Davidson'u kadrosuna kattı.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2024 Çarşamba 14:57 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2024 Çarşamba 14:57
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Başakşehir Davidson'u transfer etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, bir dönem Corendon Alanyaspor'da da forma giyen Brezilyalı futbolcu Davidson'u transfer etti.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Çin temsilcisi Wuhan Three Towns'ta forma giyen 32 yaşındaki hücum oyuncusu ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Davidson, 2020-2022 yıllarında Corendon Alanyaspor'da forma giymişti. Brezilyalı futbolcu, Süper Lig'de çıktığı 61 maçta 17 gole imza atmıştı.

RAMS Başakşehir, ara transfer döneminde Josef de Souza ve Olivier Kemen'in ardından üçüncü oyuncuyu renklerine bağladı.

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