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Başakşehir'de Emre Belözoğlu dönemi sona erdi!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2023 Pazar 21:29 Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2023 Pazar 21:49
Başakşehir'de Emre Belözoğlu dönemi sona erdi!

Trendyol Süper Lig 2023-2024 Sezonu'nda ilk teknik direktör ayrılığı gerçekleşti.

Sezona iyi başlayamayan RAMS Başakşehir, teknik direktörü Emre Belözoğlu ile yollar karşılıklı olarak ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada "Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Emre Belözoğlu ve ekibine bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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