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PFDK cezayı kesti

PFDK kararları açıklandı. Disiplin Kurulu, Ümraniyespor maçında kırmızı kart gören Başakşehirli Mahmut Tekdemir ile Sivasspor müsabakasında kırmızı gören Kasımpaşalı kaleci Günay Güvenç’e 2 maç ceza keserken, Günay Güvenç’e 17 bin 500 lira da para cezası uyguladı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2023 Çarşamba 06:50
PFDK cezayı kesti
PFDK kararları açıklandı. Disiplin Kurulu, Ümraniyespor maçında kırmızı kart gören Başakşehirli Mahmut Tekdemir ile Sivasspor müsabakasında kırmızı gören Kasımpaşalı kaleci Günay Güvenç'e 2 maç ceza keserken, Günay Güvenç'e 17 bin 500 lira da para cezası uyguladı.
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