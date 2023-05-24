PFDK cezayı kesti

PFDK kararları açıklandı. Disiplin Kurulu, Ümraniyespor maçında kırmızı kart gören Başakşehirli Mahmut Tekdemir ile Sivasspor müsabakasında kırmızı gören Kasımpaşalı kaleci Günay Güvenç’e 2 maç ceza keserken, Günay Güvenç’e 17 bin 500 lira da para cezası uyguladı.
PFDK kararları açıklandı. Disiplin Kurulu, Ümraniyespor maçında kırmızı kart gören Başakşehirli Mahmut Tekdemir ile Sivasspor müsabakasında kırmızı gören Kasımpaşalı kaleci Günay Güvenç'e 2 maç ceza keserken, Günay Güvenç'e 17 bin 500 lira da para cezası uyguladı.