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Oyuncular isterse kupayı kazanırız

Başakşehir’de teknik direktör Emre Belözoğlu, kupa maçı öncesinde motivasyon vurgusu yaptı. Belözoğlu, “İnşallah Türkiye Kupası’nı kazanmak istiyoruz. Bunu yapabilecek güçteyiz. Oyuncular motive olurlarsa, isterlerse Başakşehir, Türkiye Kupası finaline ismini yazdırır ve kupayı kazanır” dedi.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2023 Salı 06:50
Oyuncular isterse kupayı kazanırız
Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, kupa maçı öncesinde motivasyon vurgusu yaptı. Belözoğlu, "İnşallah Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyoruz. Bunu yapabilecek güçteyiz. Oyuncular motive olurlarsa, isterlerse Başakşehir, Türkiye Kupası finaline ismini yazdırır ve kupayı kazanır" dedi.
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