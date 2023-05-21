Antalyaspor 0-0 Başakşehir (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadele 0-0 sona erdi.

5. sıradaki Başakşehir puanını 53'e yükseltti. Antalyaspor ise 38 puanla 13. sırada kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Fredy'in ceza sahası sağ çaprazdan şutunda, kaleci Muhammed Şengezer topu uzaklaştırdı.

12. dakikada Ndao'nun pasında ceza alanı sol çaprazda topla buluşan Larsson'un şutunda top, kaleci Muhammed Şengezer'den döndü. Meşin yuvarlağı bir kez daha önünde bulan Larsson'un şutunda top, üstten auta çıktı.

18. dakikada Fernando'nun sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşla kaleye gönderdiği şuta müdahale eden kaleci Muhammed Şengezer, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Cihan Aydın, Aleks Taşcıoğlu, Hakan Yemişken

Fraport TAV Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak (Dk. 37 Emrecan Uzunhan), Cemali Sertel, Erdal Rakip, Fernando, Ndao, Fredy, Larsson, Wright

Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Şener Özbayraklı, Leo Duarte, Ahmed Touba, Caner Erkin, Biglia, Adnan Januzaj, Berkay Özcan, Ömer Ali Şahiner (Dk. 34 Serdar Gürler), Deniz Türüç, Keny