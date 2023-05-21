Ümraniyespor 1–2 Ankaragücü (MAÇ SONUCU – ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında MKE Ankaragücü, deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçla 11. galibiyetini alan başkent temsilcisi, puanını 39'a çıkardı. Ligde 18. yenilgisini yaşayan Ümraniyespor ise 27 puanda kaldı. İstanbul ekibinin sezonun bitimine 3 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Sekidika'nın sol taraftan yaptığı ortada Umut Nayir'in yakın direk dibinde sağ ayağı ile dokunduğu meşin yuvarlak, kale direğinin hemen yanından dışarı gitti.

18. dakikada sağ taraftan Beridze'nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Malcuit'in kafa vuruşunda top, kaleci Berke'nin sağından ağlarla buluştu. 0-1

23. dakikada Ümraniyespor atağında sol taraftan yapılan ortada sağ taraftan hızla ceza sahasına girerek topa yönelen Onur Ayık, Ankaragücü savunmasında Mujakic'in müdahalesi ile yerde kaldı. VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen hakem Mete Kalkavan, penaltı noktasını gösterdi.

25. dakikada penaltıda topun başına geçen Umut Nayir'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

29. dakikada Milson ile gelişen Ankaragücü atağında savunmada Mustafa Eser'den seken topu Dokanovic, topu yakın mesafeden ağlara gönderdi. Hakem Mete Kalkavan, şut öncesi düdüğünü çalarak elle müdahale olduğunu işaret etti penaltı noktasını gösterdi. VAR tavsiyesi üzerine pozisyonu izleyen Kalkavan, penaltıyı iptal ederek oyunu hakem atışı ile tekrar başlattı.

34. dakikada Milson'un ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta kaleci Berke, yakın kale direğinin dibinde topu iki hamlede kontrol etti.

45+10. dakikada Gheorghe'nin sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Mustafa'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğinin dibinden dışarı gitti.

55. dakikada MKE Ankaragücü ikinci gole yaklaştı. Beridze'nin savunmanın arkasına pasında topla buluşan Sowe'un ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Berke Özer gole izin vermedi.

60. dakika Oğuz Gürbulak'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan ortasında arka direkte Umut Nayir'in şık vuruşunda top uzak direğin yanından az farkla auta gitti.

69. dakikada Milson'un pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topu kontrol eden Kitsiou'nun çıkardığı şutta meşin yuvarlak kaleci Berke Özer'den döndü.

71. dakikada MKE Ankaragücü ikinci golü buldu. Milson'un ceza sahası içi sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı düzgün vuruşta top ağlarla buluştu: 1-2.

MKE Ankaragücü karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.