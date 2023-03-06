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Başakşehir'de Junior Caiçara ile yollar ayrıldı

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, 2017 yılından bu yana formasını giyen Junior Caiçara ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2023 Pazartesi 15:33 Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2023 Pazartesi 15:52
Başakşehir'de Junior Caiçara ile yollar ayrıldı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, ayrılığı resmen açıkladı.

Turuncu-lacivertliler, 2017 yılında bu yana Başakşehir forması giyen Brezilyalı sağ bek Junior Caiçara ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Başakşehir Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Turuncu-lacivertli formamız altında 2017 yılından bu yana özveriyle görev yapan ve takımımıza önemli katkılarda bulunan Junior Caiçara ile yollarımız ayrılmıştır.

Kulübümüzde düzenlenen veda buluşmasında Başkanımız Göksel Gümüşdağ, Junior Caiçara'ya kulübümüze katkılarından dolayı plaket ve tablo takdim etti. Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu da vda buluşmasında yer aldı.

Brezilyalı oyuncunun, tecrübesi, enerjisi ve profesyonel kişiliği ile her daim iyi örnek olduğunu ve tarihi şampiyonluğumuzda önemli pay sahibi olduğunu söyleyen Gümüşdağ, Caiçara'nın Başakşehir ailesinin unutulmazları arasında yer aldığını söyledi.

Junior Caiçara'ya vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz.

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