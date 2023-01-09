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Başakşehir - Adana Demirspor maçı CANLI

Süper Lig'in 18. haftasında Başakşehir, evinde Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor. Her iki takım da zirve yarışının içinde bulunuyor. Başakşehir Adana Demirspor maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2023 Pazartesi 16:55
Başakşehir - Adana Demirspor maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 18. hafta maçında Başakşehir ile Adana Demirspor karşılaşıyor. Bu keyif dolu mücadeleyi, haberimizden takip edebilirsiniz...

BAŞAKŞEHİR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Adana Demirspor maçı 9 Ocak Pazartesi günü saat 17:00'da başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER
Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Ndayishimiye, Mahmut, Berkay, Serdar, Deniz, Okaka

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Semih, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Yusuf, Onyekuru, Belhanda, Emre Akbaba

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