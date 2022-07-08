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Başakşehir Leonardo Duarte'nin transferini açıkladı

Son dakika transfer haberi: Yeni sezon transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Başakşehir Leonardo Duarte'nin transferi için İtalyan külübü Milan ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2022 Cuma 13:09 Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2022 Cuma 13:19
Başakşehir Leonardo Duarte'nin transferini açıkladı

Başakşehir transferde hareketli saatler geçiriyor. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak formasını giydiği Leonardo Duarte transferini duyurdu. Duarte transferi için İtalyan kulübü Milan ile anlaşmaya vardıldığı açıklandı.

BAŞAKŞEHİR KULÜBÜNDEN YAPILAN AÇIKLAMADA:

Kulübümüz, ekibimizde iki sezon boyunca kiralık olarak forma giyen Leonardo Duarte'nin transferi için İtalyan külübü Milan ile anlaşmaya vardı.

Dört yıllığına kadromuza kattığımız ailemizin bir parçası olan Leonardo Duarte'ye, turuncu-lacivertli formamızla başarılarının devamını diliyoruz. ifadelerine yer verildi.

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