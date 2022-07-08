Başakşehir Leonardo Duarte'nin transferini açıkladı

Başakşehir transferde hareketli saatler geçiriyor. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak formasını giydiği Leonardo Duarte transferini duyurdu. Duarte transferi için İtalyan kulübü Milan ile anlaşmaya vardıldığı açıklandı.

BAŞAKŞEHİR KULÜBÜNDEN YAPILAN AÇIKLAMADA:

Kulübümüz, ekibimizde iki sezon boyunca kiralık olarak forma giyen Leonardo Duarte'nin transferi için İtalyan külübü Milan ile anlaşmaya vardı.

Dört yıllığına kadromuza kattığımız ailemizin bir parçası olan Leonardo Duarte'ye, turuncu-lacivertli formamızla başarılarının devamını diliyoruz. ifadelerine yer verildi.