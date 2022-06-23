Medipol Başakşehir topbaşı yaptı

Spor Toto Süper Lig'de geçen sezonu 4. sırada tamamlayarak Türkiye'yi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsil etme hakkı kazanan turuncu-lacivertli takım, yeni sezon öncesi ilk çalışmasını yaptı.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada yapılan antrenman, takım halinde hatıra fotoğrafının çekilmesiyle başladı. Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki idmanda 2 gruba ayrılan futbolcular, fiziksel kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi.
Antrenmanda izinli olan Lucas Biglia haricinde tüm futbolcular yer aldı.
Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.