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Medipol Başakşehir topbaşı yaptı

Medipol Başakşehir Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Sezonun ilk antrenmanına izinli olan yeni transfer Lucas Biglia haricinde tüm oyuncular katıldı.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2022 Perşembe 19:57
Medipol Başakşehir topbaşı yaptı

Spor Toto Süper Lig'de geçen sezonu 4. sırada tamamlayarak Türkiye'yi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsil etme hakkı kazanan turuncu-lacivertli takım, yeni sezon öncesi ilk çalışmasını yaptı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada yapılan antrenman, takım halinde hatıra fotoğrafının çekilmesiyle başladı. Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki idmanda 2 gruba ayrılan futbolcular, fiziksel kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi.

Antrenmanda izinli olan Lucas Biglia haricinde tüm futbolcular yer aldı.

Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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