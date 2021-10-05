Emre Demir Barcelona'daki hedefini açıkladı!

Kayserispor'dan Barcelona'ya transfer olan Emre Demir, gelecek planlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

beIN Sports'a konuşan genç futbolcu şu ifadeleri kullandı:

Avrupa'da oynamak benim hayalimdi. Bunu gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Şimdiki hedefim A Milli Takım. Bunun için çok çalışacağım.

"KENDİME MESSI'Yİ ÖRNEK ALIYORDUM"

Futbola başlarken kendimi Messi'yi örnek alıyordum. Her maçını izliyordum. Ancak ben Emre Demir olmak istiyorum. Daha yolun başındayım. Daha çok çalışacağım. Çok çalışarak daha iyi bir Emre Demir izletmek istiyorum. Messi ile görüşmek isterdim Barcelona'da ama ayrıldı. Tabii Barcelona'da dünyaca ünlü yıldızlar var.

"A TAKIMA YÜKSELMEK İSTİYORUM"

Küçük yaşlarda gitmiştim. Çok güzel bir ortam var. Dört dörtlük diyebilirim. Hedefim Barcelona'da A takımda oynamak. Çok çalışarak Barcelona A takımında oynamak istiyorum.

"KAYSERİSPOR BENİM HAYATIMI ŞEKİLLENDİRDİ"

Kayserispor benim hayatımı şekillendirdi. Çok emekleri var. Başkanımız, hocalarımız. Benim için çok ayrı değeri var Kayserispor'un.