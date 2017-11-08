Özellikle 90'lı yılların sonlarına doğru kulüplerin artan gelirleri, ödenen yüksek bonservis bedelleri ve futbolcu ücretleri nedeniyle birçok yetenekli futbolcu, takımlarından ayrılarak farklı takımlara transfer oldu. Son yıllarda futbolun endüstrileşmesi geçmiş dönemlerdeki futbolcu-kulüp-taraftar ilişkisini başka bir boyuta taşısa da Messi'nin yanı sıra Manchester United'dan Ryan Giggs, Roma'dan Francesco Totti ve Milan'dan Paolo Maldini gibi üst düzey oyuncular, tek takımda 600'ün üzerinde maça çıkmayı başardı.

MESSİ'NİN ÖNÜNDEKİ FUTBOLCULAR

Tek kulüpte en fazla forma giyen oyuncular sıralamasında, Messi'nin önünde Giggs, Maldini ve Totti gibi isimler bulunuyor. Galli oyuncu Ryan Giggs, 1991'de top koşturmaya başladığı Manchester United'da 24 sene hücum hattının en etkili isimlerinden biri olarak kariyerini sürdürdü ve 963 maçta görev yaptı. Profesyonel futbol hayatına 1985'te Milan ile adım atan İtalyan futbolcu Paolo Maldini, aralıksız 25 yıl yer aldığı bu takımın formasını 902 maçta giydi. İtalyan futbolcu Francesco Totti de 25 sene tek takımda futbol yaşantısını sürdüren diğer bir isim oldu. Totti, 1993'te başladığı ve 786 maça çıktığı Roma serüvenini geçen sezon büyük bir vedayla sonlandırdı.

KARİYER İSTATİSTİKLERİ

Lionel Messi, Barcelona formasıyla ilk maçına 16 Ekim 2004'te çıktı. Arjantinli yıldız, 14 sezondur giydiği Barcelona formasıyla 600 maçta 523 gol ve 199 asist istatistikleri kaydetti. Takımıyla çıktığı maçlarda 426 galibiyet gören Messi, 105 beraberlik ve 69 yenilgi yaşadı. Messi, şu ana kadar 393 İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga), 119 UEFA Şampiyonlar Ligi, 62 İspanya Kral Kupası, 17 İspanya Süper Kupa, 5 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve 4 UEFA Süper Kupa karşılaşmasında mücadele etti.

MESSİ, XAVİ VE INİESTA'NIN PEŞİNDE

Messi, Barcelona formasını en fazla giyen futbolcular listesinde Xavi Hernandez ve Andres Iniesta'yı takip ediyor. Söz konusu listede, 762 maçla Katar'ın El Sadd takımında forma giyen Xavi birinci, 642 karşılaşmayla Barcelona'da kariyerini sürdüren Iniesta ikinci sırada bulunuyor. Üçüncü sıradaki Messi'nin (600) ardından listede Carles Puyol (593) ve Migueli (549) sıralanıyor.



REKORLARIN ADAMI MESSİ

Arjantinli yıldız Messi, 13 yıldır forma giydiği Katalan ekibinde kırılması zor birçok rekora imza attı. Performansı ve attığı gollerle adından söz ettiren yıldız oyuncu, sadece top koşturduğu ülkede değil, dünya futbolunda da pek çok rekoru geride bıraktı. Messi, bir yılda en çok gol atan, La Liga'da en fazla fileleri havalandıran, Barcelona'da en çok gol kaydeden oyuncu olmak üzere birçok farklı kulvarda rekor kırdı.

LA LİGA'DA MESSİ'DEN FAZLA GOL ATAN YOK

Avrupa'nın 5 büyük futbol liginden biri La Liga'da, en fazla gol atan futbolcu unvanı Arjantinli yıldız Messi'ye ait. Tecrübeli futbolcu Messi, Barcelona formasıyla 2004'ten bu yana oynadığı La Liga'da 393 maçta 361 gol attı. Bu alanda Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, 286 golle Messi'nin ardından ikinci sırada bulunuyor. Arjantinli futbolcu, en fazla bir maçta "hat trick" yapma rekorlarını da elinde tutuyor. Messi, Barcelona'da resmi maçlarda 39, La Liga'da 28 kez "hat trick" yaptı. Messi, La Liga'da bir sezonda en fazla "hat trick" yapma (8) rekorunu da Cristiano Ronaldo ile paylaşıyor. Tarihte arka arkaya 8 sezon kulübüyle 40'tan fazla gol atan tek futbolcu konumundaki Messi, 2012'de kaydettiği 91 golle bir yıl içerisinde rakip fileleri en çok havalandıran isim unvanını kazandı.

BARCELONA TARİHİNE ADINI ALTIN HARFLERLE YAZDIRDI

Barcelona altyapısında 13 yaşında oynamaya başlayan ve 3 yıl sonra da A takıma yükselen Messi, adını kulüp tarihine yazdırdı. Arjantinli oyuncu, Barcelona forması altında 523 gol atarak kulüp tarihinde resmi maçlarda en çok skor üreten futbolcu oldu. Messi, 100 golle Avrupa kupalarında da Katalan ekibinin en skorer ismi olarak göze çarpıyor. Yıldız futbolcu ayrıca, 30 kupayla Barcelona'da en fazla kupa kaldıran oyuncu unvanını Andres Iniesta ile paylaşıyor.

EL CLASİCO'DA MESSİ FAKTÖRÜ

Dünyanın en fazla izlenen maçlarından El Clasico'nun tarihinde gol atma rekoru, 24 gol ile Messi'ye ait. Messi, La Liga'da oynanan El Clasico karşılaşmalarında da 16 golle rakiplerinin önünde yer alıyor. Ayrıca Lionel Messi, İspanya Süper Kupa'da attığı 17 golle kupanın en skorer ismi olarak öne çıkıyor.

5 KEZ YILIN EN İYİ FUTBOLCUSU SEÇİLDİ

Barcelonalı oyuncu, 4'ü üst üste olmak üzere (2009, 2010, 2011, 2012, 2015) 5 kez Altın Top ödülünü elde etti. Messi ayrıca, en genç Altın Top kazanan futbolcu (23 yaş) unvanını da elinde bulunduruyor.