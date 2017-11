Arjantin Milli Takımı ve Barcelona'nın savunma oyuncusu Javier Mascherano, birçok konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. "Geçmişe göre Barcelona'da daha az oynuyorum. Yine de elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Antrenmanda tüm enerjimi veriyorum ancak daha fazla oynamak istediğim zamanlar oluyor." dedi.

ARJANTİN'E DÖNMEK

"Şu anki durumumu analiz etmeye çalışıyorum. Kısa vadede Arjantin'e dönmeyi hiç düşünmedim. Herhangi bir teklif de gelmedi. 'Asla dönmem' diyemem çünkü her an her şey değişebilir. Sözlerimin tutsağı olmak istemem"

SON ŞANSIMIZ

"Dünya Kupası, Messi ve bizim jenerasyonumuzun bir şeyler kazanması için son şansı olacak. Kazanmak istiyoruz"

NEYMAR'IN AYRILIŞI

"Neymar gibi bir oyuncunun ayrılışı takımda büyük boşluk yarattı. Bizim oyunumuzda çok önemli bir futbolcuydu. Sistemimizi değiştirmek zorunda kaldık. Dembele'nin gelişiyle başka bir sistem oynamak zorundaydık. Hızlı bir şekilde sakatlandığı için bunu gösterme fırsatı bulamadık. Sert bir darbe oldu ve bunu beklemiyorduk"