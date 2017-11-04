Valverde'den Arda'ya yeşil ışık!
Barcelona teknik direktörü Ernesto Valverde, milli futbolcu Arda Turan'ın takımdaki geleceğini değerlendirdi.
Valverde sakatlığı bulunan Arda'ya iyileştiğinde forma şansı verebileceğini söyledi.
Milli futbolcu Arda Turan bu sezon Barcelona formasını hiç giymedi.
Teknik direktör Ernesto Valverde'ye son basın toplantısında devre arasında takımdan ayrılabileceği konuşulan Arda'nın geleceği soruldu.
Valverde, milli oyuncudan takıma girmek için çaba göstermesini istedi.
Arda'ya kapıları kapamadığını vurgulayan başarılı teknik adam; "Umarım Arda motivedir ve durumunu düzeltmeyi düşünüyordur... O çok deneyimli ve yetenekli bir oyuncu... Ancak şu anda sakatlığı bulunuyor... Bu nedenle işin sportif boyutunu gözden geçirmeden önce sakatlığının geçmesini beklemek zorundayız... Sağlıklı olduğu zaman iyi bir alternatif olabilir" diye konuştu.
- 04 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 15:17
-
Tudor tarih yazıyor! Sadece Hagi'yi geçemedi...
Toplam 2
Yorum
SSS BIRAKIN BU İŞLERİ HAFTAYA YERİN DİBİNE SOKARSINIZ...
-
Tudor tarih yazıyor! Sadece Hagi'yi geçemedi...
Toplam 2
Yorum
Hakan Ne tarihi ama.tarihte 11 futbolcuda yabanci ona denk geldi.hic derbi alamadi.oyun okuma sifir.yarin fatih terimle kiyaslarsiniz
-
''Kötü izleri sildik''
Toplam 2
Yorum
hy onur ne zaman röpörtaj verse trabzonspor yeniliyor
Valverde'den Arda'ya yeşil ışık! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.