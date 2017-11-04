 Valverde'den Arda'ya yeşil ışık! – Fotomaç – 04 Kasım 2017 ;
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    04 Kasım 2017, Cumartesi
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    Valverde'den Arda'ya yeşil ışık!

    Valverde'den Arda'ya yeşil ışık!

    Barcelona teknik direktörü , milli futbolcu 'ın takımdaki geleceğini değerlendirdi.

    Valverde sakatlığı bulunan Arda'ya iyileştiğinde forma şansı verebileceğini söyledi.

    Milli futbolcu bu sezon Barcelona formasını hiç giymedi.

    Teknik direktör 'ye son basın toplantısında devre arasında takımdan ayrılabileceği konuşulan Arda'nın geleceği soruldu.

    Valverde, milli oyuncudan takıma girmek için çaba göstermesini istedi.

    Arda'ya kapıları kapamadığını vurgulayan başarılı teknik adam; "Umarım Arda motivedir ve durumunu düzeltmeyi düşünüyordur... O çok deneyimli ve yetenekli bir oyuncu... Ancak şu anda sakatlığı bulunuyor... Bu nedenle işin sportif boyutunu gözden geçirmeden önce sakatlığının geçmesini beklemek zorundayız... Sağlıklı olduğu zaman iyi bir alternatif olabilir" diye konuştu.

    1. 04 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:17
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