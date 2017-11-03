Barça’dan büyük bomba

Neymar'ın PSG'nin yolunu tutmasının ardından birçok yıldız ismi gündemine alan Barcelona, bu kez bombayı patlatmaya hazırlanıyor.

Katalan ekibi, geçtiğimiz sezondan bu yana listesinde yer alan Antoine Griezmann için Atletico Madrid'in kapısını çaldı. Kulübüyle 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmayı hedefleyen Barça, bu transferde 89 milyon poundu (100 milyon euro) gözden çıkardı. İspanyol basını, Fransız futbolcunun Barça'nın teklifine sıcak baktığını iddia ederken, devre arasında imzaların atılabileceği ileri sürüldü. Bu sezon Atletico formasıyla 12 resmi maça çıkan Griezmann, 3'er gol ve asistlik bir performans sergiledi.