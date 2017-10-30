 Barcelona’dan Arda’lı kutlama – Fotomaç – 30 Ekim 2017 ;
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    30 Ekim 2017, Pazartesi
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    Barcelona’dan Arda’lı kutlama

    Barcelona’dan Arda’lı kutlama
    CUMHURİYETİMİZİN 94. yıl dönümünü Barcelona Kulübü de kutladı. Katalan devinin resmi hesabından Arda Turan'ın yer aldığı video ile Cumhuriyet Bayramı'nın 94. yol dönümü için kutlama mesajı yayınlandı. Arda Turan da sosyal medyadan "Bağımsızlığımız için mücadele etmiş olan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla anıyorum" mesajı paylaştı.
    1. 30 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:32
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