CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Celta de Vigo - Freiburg maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Celta de Vigo - Freiburg maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında Celta Vigo ile SC Freiburg karşı karşıya geliyor. “Celta Vigo - Freiburg maçı saat kaçta, hangi kanalda?” soruları futbolseverler tarafından araştırılıyor. İlk maçta 3-0’lık avantaj yakalayan Freiburg, deplasmanda turu geçmek isterken Celta Vigo ise sahasında geri dönüş peşinde. Celta Vigo - Freiburg maçının ne zaman oynanacağı, saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor.

Celta de Vigo - Freiburg maçı canlı anlatım için tıklayınız!

Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor! Bundesliga temsilcisi Freiburg, geçen hafta Almanya'da elde ettiği 3-0'lık ezici galibiyetin avantajıyla Balaidos Stadyumu'na konuk oluyor. İspanyol ekibi Celta Vigo ise taraftarı önünde mucizevi bir geri dönüşe imza atarak turu geçmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Celta Vigo - Freiburg maçı saat kaçta? Celta Vigo maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın yayın detayları ve kritik notlar...

CELTA VIGO - FREIBURG MAÇI SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinin bu önemli randevusu bu akşam oynanacak. Estadio de Balaídos (Vigo, İspanya) Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 19.45'te başlayacak.

CELTA VIGO - FREIBURG MAÇI HANGİ KANALDA?

Avrupa kupası maçı tabii Spor kanalında canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Celta Vigo muhtemel 11: Radu, Rodriguez, Aidoo, Alonso, Mingueza, Vecino, Moriba, Carreira, Lopez, Swedberg, Iglesias

Freiburg muhtemel 11: Atubolu, Kubler, Ginter, Lienhart, Makengo, Eggestein, Manzambi, Beste, Suzuki, Grifo, Matanovic

FREIBURG FORMUNUN ZİRVESİNDE: İSPANYA DEPLASMANI ÖNCESİ MORALLER YÜKSEK

Bundesliga'yı 7. sırada tamamlayarak doğrudan son 16 turuna katılan Freiburg, bu sezon Avrupa arenasında göz dolduruyor. Son 16 turunda Genk'i 5-1 gibi dominant bir skorla eleyen Schuster'in öğrencileri, başarısını Celta Vigo karşısında da sürdürdü. İlk maçta galibiyeti getiren golleri Vincenzo Grifo, Jan-Niklas Beste ve Matthias Ginter kaydetti. Hafta sonu ligde Mainz'ı deplasmanda 1-0 yenen Freiburg, üst üste ikinci kez kalesini gole kapatmayı başardı. Freiburg, 2013-14 sezonundan bu yana ilk kez bir resmi Avrupa mücadelesi için İspanya topraklarına ayak basacak.

CELTA VIGO'NUN ZORLU YOLU VE SAKATLIK KABUSU

Ligi 16. sırada bitirdikten sonra eleme turlarından geçerek buralara kadar gelen Celta Vigo, sakatlıklar nedeniyle kadro kurmakta zorlanıyor. Carl Starfelt, Mihailo Ristic, Miguel Roman ve Hugo Alvarez'in bu kritik maçta forma giymesi beklenmiyor. Savunmanın önemli ismi Javi Rodriguez, cezasını tamamlayarak takıma geri dönüyor. Teknik direktör Giraldez'in; Oscar Mingueza, Ilaix Moriba ve Borja Iglesias gibi isimlere ilk 11'de şans vermesi bekleniyor.

CELTA VIGO - FREIBURG MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ASpor CANLI YAYIN

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'nin eski yıldızı G.Saray'a mı geliyor? F.Bahçe'nin eski yıldızı G.Saray'a mı geliyor? 09:12
Nottingham Forest - FC Porto maçı bilgileri Nottingham Forest - FC Porto maçı bilgileri 09:00
Celta de Vigo - Freiburg maçı bilgileri Celta de Vigo - Freiburg maçı bilgileri 08:33
Arda, R. Madrid'e yetmedi! Arda, R. Madrid'e yetmedi! 01:46
Arsenal ilk maç avantajıyla yarı finalde! Arsenal ilk maç avantajıyla yarı finalde! 01:46
Ezeli rakipler arasında transfer derbisi! Ezeli rakipler arasında transfer derbisi! 01:46
Daha Eski
Arda'dan Şampiyonlar Ligi'nde 2 enfes gol! Arda'dan Şampiyonlar Ligi'nde 2 enfes gol! 01:46
G.Saray'da Osimhen gelişmesi! G.Saray'da Osimhen gelişmesi! 01:46
F.Bahçe'de sıcak gelişme! Asensio... F.Bahçe'de sıcak gelişme! Asensio... 01:45
Icardi ile Osimhen arasında problem var mı? Icardi ile Osimhen arasında problem var mı? 01:45
F.Bahçe'ye forvet transferi Tadic'ten! F.Bahçe'ye forvet transferi Tadic'ten! 01:45
Zaniolo kasayı dolduracak! 3 dev birden istiyor Zaniolo kasayı dolduracak! 3 dev birden istiyor 01:45