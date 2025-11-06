CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Avrupa Ligi Utrecht - Porto maçı detayları ve yayın bilgisi

Utrecht - Porto maçı detayları ve yayın bilgisi

UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü hafta heyecanı, Utrecht ile Porto arasında sahaya yansıyacak. Sezonun ilk üç randevusunu peş peşe kaybederek sıfır puanda kalan Hollandalı ev sahibi, -4'lük averajıyla 35. basamakta yer alıyor. Portekiz'in köklü devi Porto ise ilk iki zaferinin ardından Nottingham Forest deplasmanından puansız dönerek hanesine 6 puan yazdırdı ve 15. sıraya demir attı. Galgenwaard Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin yayın detayları ile ilk 11'lerini haberimizde bulabilirsiniz...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2025 Perşembe 10:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Utrecht - Porto maçı detayları ve yayın bilgisi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan dolu rekabet, 4. hafta maçlarıyla devam ediyor. Hollanda ekibi Utrecht, ilk puanını almak için evinde Porto'yu ağırlayacak. Avrupa Ligi'nde istediği başlangıcı yapamayan ev sahibi ekip, Lyon, Brann ve Freiburg karşısından mağlubiyetle ayrılırken liginde de beklediği performansı sergileyemedi. Konuk ekip ise Salzburg ve Kızılyıldız galibiyetlerinin ardından deplasmanda Nottingham Forrest'a 2-0 mağlup oldu ve 6 puanda kaldı. Peki Utrecht - Porto maçı ne zaman, saa kaçta, hangi kanalda?

Utrecht - Porto maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Utrecht - Porto MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Utrecht - Porto maçı, 6 Kasım Perşembe günü TSİ 20.45'te oynanacak. Galgenwaard'daki mücadelede İskoç hakem John Beaton düdük çalacak.

Utrecht - Porto MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Utrecht: Barkas; Horemans, Didden, Viergever, El Karouani; Engwanda, Zechiel, Bozdogan; Rodriguez, Haller, Blake

Porto: D. Costa; A. Costa, Bednarek, Kiwior, Moura; Froholdt, Varela, Rosario; Sainz, Aghehowa, Pepe

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray fırtınası Hollanda’da gündemi sarstı!
Türk Telekom-REKLAM
DİĞER
SAMSUNSPOR KONFERANS LİGİ MAÇI: Samsunspor - Hamrun Spartans maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
CHP'li İBB'deki yolsuzluğun medya ayağında yeni dalga! Çok sayıda gazetecinin ifadesi alınacak
F.Bahçe'den Duran planı! Beşiktaş maçı sonrası...
Ajax’ta G.Saray yenilgisi sonrası kriz!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Juventus'tan Kenan Yıldız kararı! Juventus'tan Kenan Yıldız kararı! 11:19
Ferencvaros - Ludogorets Razgrad maçı bilgileri! Ferencvaros - Ludogorets Razgrad maçı bilgileri! 11:13
Aston Villa - Maccabi Tel Aviv maçı saat kaçta? Aston Villa - Maccabi Tel Aviv maçı saat kaçta? 11:01
Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülleri'nin ekim ayı kazananları belli oldu Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülleri'nin ekim ayı kazananları belli oldu 10:52
Osimhen ile ilgili flaş transfer iddiası! Gelecek sezon... Osimhen ile ilgili flaş transfer iddiası! Gelecek sezon... 10:52
Ajax’ta G.Saray yenilgisi sonrası kriz! Ajax’ta G.Saray yenilgisi sonrası kriz! 10:43
Daha Eski
NBA'de Alperen Şengün fırtınası! NBA'de Alperen Şengün fırtınası! 10:41
Nice - Freiburg Avrupa Ligi maçı yayın bilgileri! Nice - Freiburg Avrupa Ligi maçı yayın bilgileri! 10:36
Utrecht - Porto maçı detayları Utrecht - Porto maçı detayları 10:20
Tedesco’dan yönetimin önerisine net yanıt! Tedesco’dan yönetimin önerisine net yanıt! 10:14
Kızılyıldız - Lille maçı canlı yayın bilgileri! Kızılyıldız - Lille maçı canlı yayın bilgileri! 10:07
G.Saray'ın kasası doldu taştı! G.Saray'ın kasası doldu taştı! 01:51