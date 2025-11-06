Utrecht - Porto maçı detayları ve yayın bilgisi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan dolu rekabet, 4. hafta maçlarıyla devam ediyor. Hollanda ekibi Utrecht, ilk puanını almak için evinde Porto'yu ağırlayacak. Avrupa Ligi'nde istediği başlangıcı yapamayan ev sahibi ekip, Lyon, Brann ve Freiburg karşısından mağlubiyetle ayrılırken liginde de beklediği performansı sergileyemedi. Konuk ekip ise Salzburg ve Kızılyıldız galibiyetlerinin ardından deplasmanda Nottingham Forrest'a 2-0 mağlup oldu ve 6 puanda kaldı. Peki Utrecht - Porto maçı ne zaman, saa kaçta, hangi kanalda?

Utrecht - Porto maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Utrecht - Porto MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Utrecht - Porto maçı, 6 Kasım Perşembe günü TSİ 20.45'te oynanacak. Galgenwaard'daki mücadelede İskoç hakem John Beaton düdük çalacak.

Utrecht - Porto MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Utrecht: Barkas; Horemans, Didden, Viergever, El Karouani; Engwanda, Zechiel, Bozdogan; Rodriguez, Haller, Blake

Porto: D. Costa; A. Costa, Bednarek, Kiwior, Moura; Froholdt, Varela, Rosario; Sainz, Aghehowa, Pepe