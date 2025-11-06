Kurtardığı penaltılarla dikkat çekmişti... Berke Özer bu kez takımını son anlarda yaktı!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Berke Özeri'in formasını giydiği Lille, Kızılyıldız ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Rajko Mitic Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Kızılyıldız 1-0'lık skorla kazandı.

BERKE'NİN HATASI PAHALIYA PATLADI

Kızılyıldız, 83. dakikada Berke Özer'in yaptırdığı penaltı sonrası 85. dakikada Marko Arnautovic'in golüyle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Avrupa Ligi'nde ilk galibiyetini alan Kızılyıldız, puanını 4'e çıkarırken, son 2 maçında da mağlup olan Lille ise 6 puanda kaldı.

Lille, Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Dinamo Zagreb'i ağırlayacak; Kızılyıldız ise sahasında FCSB'yi konuk edecek.