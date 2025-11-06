CANLI SKOR ANA SAYFA
Kurtardığı penaltılarla dikkat çekmişti... Berke Özer bu kez takımını son anlarda yaktı!

Berke Özer'in kalesini koruduğu Fransız ekibi Lille, Avrupa Ligi mücadelesinde Kızılyıldız'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Berke'nin 83. dakikada yaptığı penaltı maça damga vurdu.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2025 Perşembe 23:26
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Berke Özeri'in formasını giydiği Lille, Kızılyıldız ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Rajko Mitic Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Kızılyıldız 1-0'lık skorla kazandı.

BERKE'NİN HATASI PAHALIYA PATLADI

Kızılyıldız, 83. dakikada Berke Özer'in yaptırdığı penaltı sonrası 85. dakikada Marko Arnautovic'in golüyle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Avrupa Ligi'nde ilk galibiyetini alan Kızılyıldız, puanını 4'e çıkarırken, son 2 maçında da mağlup olan Lille ise 6 puanda kaldı.

Lille, Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Dinamo Zagreb'i ağırlayacak; Kızılyıldız ise sahasında FCSB'yi konuk edecek.

