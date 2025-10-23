Feyenoord-Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi)

Feyenoord-Panathinaikos maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi 3. hafta heyecanında Hollanda temsilcisi Feyenoord, sahasında Panathinaikos'u ağırlayacak. Turnuvaya istediği başlangıcı yapamayan ve ilk 2 maçını puansız kapatan Rotterdam ekibi, taraftarı önünde galip gelerek çıkışa geçmeyi hedefliyor. Diğer yandan Yunanistan temsilcisi Panathinaikos, ligdeki iddiasını sürdürmek adına deplasmanda kazanmanın planlarını yapıyor. Futbolseverler ise büyük bir heyecanla "Feyenoord-Panathinaikos maçı canlı izle" arayışlarını sürdürüyor. Peki, Feyenoord-Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte dev mücadeleye dair tüm detaylar…

FEYENOORD-PANATHINAIKOS MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında oynanacak Feyenoord-Panathinaikos maçı 23 Ekim Perşembe günü saat 17.30'da başlayacak.

FEYENOORD-PANATHINAIKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

Feijenoord Stadyumu'nda oynanacak Feyenoord-Panathinaikos maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

FEYENOORD-PANATHINAIKOS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Feyenoord: Wellenreuther; Bos, Ahmedhodzic, Smal, Watanabe, Read; Valente, Targhalline, Steijn; Sauer, Hadj Moussa

Panathinaikos: Lafont; Calabria, Ingason, Kyriakopolous, Touba; Chirivella, Gnezda Cerin; Tete, Bakasetas, Zaroury; Swiderski