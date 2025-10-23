CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Avrupa Ligi Feyenoord-Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi)

Feyenoord-Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi)

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Feyenoord ile Panathinaikos karşı karşıya gelecek. İlk 2 maçını da kaybeden Hollanda temsilcisi Yunan ekibi karşısında ilk galibiyetini almayı amaçlıyor. Panathinaikos ise zorlu deplasmanda kazanarak, puanını 6'ya çıkartmanın hesaplarını yapıyor. Futbolseverler merakla, "Feyenoord-Panathinaikos maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Feyenoord-Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2025 Perşembe 10:49
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Feyenoord-Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi)

Feyenoord-Panathinaikos maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi 3. hafta heyecanında Hollanda temsilcisi Feyenoord, sahasında Panathinaikos'u ağırlayacak. Turnuvaya istediği başlangıcı yapamayan ve ilk 2 maçını puansız kapatan Rotterdam ekibi, taraftarı önünde galip gelerek çıkışa geçmeyi hedefliyor. Diğer yandan Yunanistan temsilcisi Panathinaikos, ligdeki iddiasını sürdürmek adına deplasmanda kazanmanın planlarını yapıyor. Futbolseverler ise büyük bir heyecanla "Feyenoord-Panathinaikos maçı canlı izle" arayışlarını sürdürüyor. Peki, Feyenoord-Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte dev mücadeleye dair tüm detaylar…

FEYENOORD-PANATHINAIKOS MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında oynanacak Feyenoord-Panathinaikos maçı 23 Ekim Perşembe günü saat 17.30'da başlayacak.

FEYENOORD-PANATHINAIKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

Feijenoord Stadyumu'nda oynanacak Feyenoord-Panathinaikos maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

FEYENOORD-PANATHINAIKOS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Feyenoord: Wellenreuther; Bos, Ahmedhodzic, Smal, Watanabe, Read; Valente, Targhalline, Steijn; Sauer, Hadj Moussa

Panathinaikos: Lafont; Calabria, Ingason, Kyriakopolous, Touba; Chirivella, Gnezda Cerin; Tete, Bakasetas, Zaroury; Swiderski

ASpor CANLI YAYIN

'G.Saray'ın hayat sigortası Osimhen!'
REKLAM - İdefix
DİĞER
İlayda Çevik anlattı: Mental olarak yorucu ve yıpratıcı bir süreçti
CHP'yi rüşvetle böyle dizayn ettiler! Kurultaydaki şaibenin finans ayağı iddianamede: Paralar havuzda toplandı şoförün hesabından dağıtıldı
İlkay'dan kötü haber! O maçları kaçıracak
F.Bahçe'de yaprak dökümü! 4 oyuncu...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Braga-Kızılyıldız maçı bilgileri! Braga-Kızılyıldız maçı bilgileri! 11:00
İlkay'dan kötü haber! O maçları kaçıracak İlkay'dan kötü haber! O maçları kaçıracak 10:53
Feyenoord-Panathinaikos maçı ne zaman? Feyenoord-Panathinaikos maçı ne zaman? 10:49
Norveç basınında G.Saray yenilgisi! Norveç basınında G.Saray yenilgisi! 10:28
EuroLeague'de Türk derbisi! EuroLeague'de Türk derbisi! 10:18
G.Saray'ın yıldızından dev fedakarlık! G.Saray'ın yıldızından dev fedakarlık! 10:08
Daha Eski
Barış Alper için olay sözler! "Sanki kendini..." Barış Alper için olay sözler! "Sanki kendini..." 09:43
F.Bahçe-Stuttgart maçı öncesi son notlar! F.Bahçe-Stuttgart maçı öncesi son notlar! 09:37
G.Saray'ın ilk 8'e kalma ihtimali... G.Saray'ın ilk 8'e kalma ihtimali... 09:28
Maçın ardından flaş eleştiri! "Boşuna korkmuş" Maçın ardından flaş eleştiri! "Boşuna korkmuş" 08:47
Maçın ardından övgü dolu sözler! Maçın ardından övgü dolu sözler! 08:45
Bugün kimin maçı var 23 Ekim? | Bugünkü maçlar listesi Bugün kimin maçı var 23 Ekim? | Bugünkü maçlar listesi 08:42