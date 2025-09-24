PAOK-Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi CANLI

PAOK-Maccabi Tel Aviv maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi heyecanı başlıyor! 1. hafta karşılaşmasında Yunanistan temsilcisi PAOK, sahasında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'i ağırlayacak. Turnuvaya iyi bir başlangıç yapmayı hedefleyen iki ekip de gözünü 3 puana dikmiş durumda. Avrupa futbolunun iki dinamik ekibinin mücadelesi, futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Özellikle, "PAOK-Maccabi Tel Aviv maçı nasıl izlenir?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, PAOK-Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PAOK-MACCABI TEL AVIV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi 1. haftasında oynanacak PAOK-Maccabi Tel Aviv maçı 24 Eylül Çarşamba günü saat 19.45'te başlayacak. Toumba Stadyumu'nda oynanacak PAOK-Maccabi Tel Aviv maçı Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.