FCSB - Drita maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezon heyecanı sürüyor. FCSB ile Drita 3. Eleme Turu maçında mücadele edecek. Polonyalı hakem Damian Sylwestrzak'ın düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, FCSB - Drita maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FCSB - Drita MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

FCSB - Drita maçı 7 Ağustos Perşembe günü saat 21.30'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

Damian Sylwestrzak'ın yöneteceği maçta hakem yardımcılıklarını Paweł Sokolnicki ve Adam Karasewicz yapacak. Dördüncü hakem Marcin Kochanek, VAR hakemi Tomasz Kwiatkowski, AVAR hakemi koltuğunda ise Kornel Paszkiewicz görev alacak.

FCSB - Drita MAÇI MUHTEMEL 11'LER

FCSB: Tarnovanu; Cretu, Graovac, M. Popescu, Radunovic; Chiriches, Sut; Miculescu, O. Popescu, Cisotti; Birligea

Drita: Maloku; Be. Krasniqi, Bejtulai, Mesa, Ovouka; Broja, Dabiqaj; Ajzeraj, Bl. Krasniqi, Limaj; Manaj