  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler UEFA Avrupa Ligi Lyon - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler | UEFA Avrupa Ligi

Lyon - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. Çeyrek final maçında Lyon ile Manchester United kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lyon - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2025 Perşembe 09:53
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Lyon - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler | UEFA Avrupa Ligi

Lyon - Manchester United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. Çeyrek final maçında Lyon ile Manchester United kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lyon - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LYON - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lyon - Manchester United maçı 10 Nisan Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

LYON - MANCHESTER UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Lyon: Perri; Maitland-Niles, Mata, Niakhate, Tagliafico; Tessmann, Matic; Cherki, Tolisso, Almada; Mikautadze

Manchester United: Onana; Mazraoui, Maguire, Yoro; Dalot, Ugarte, Casemiro, Dorgu; Fernandes, Garnacho; Zirkzee

👉LYON - MANCHESTER UNITED MAÇI CANLI İZLE👈

ASpor CANLI YAYIN

Halefi belli oldu! Giderse yerine gelecek isim...
G.Saray'dan TFF'ye Barış Alper çıkarması
DİĞER
Bir Gece Masalı son bölümüyle nefes kesti! Canfeza podyuma çıktı, Mahir defileyi bastı
Terörsüz Türkiye için kritik temas: Başkan Erdoğan DEM Parti heyetini kabul ediyor! Görüşme öncesi hangi mesaj verildi?
F.Bahçe'den Livakovic kararı!
F.Bahçeli yıldıza Premier Lig'den talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray Samsunspor'a konuk olacak! G.Saray Samsunspor'a konuk olacak! 09:17
A. Efes'in konuğu Zalgiris! A. Efes'in konuğu Zalgiris! 09:14
G.Saray'dan TFF'ye Barış Alper çıkarması G.Saray'dan TFF'ye Barış Alper çıkarması 09:13
F.Bahçe'den Livakovic kararı! F.Bahçe'den Livakovic kararı! 09:11
Tottenham - Eintracht maçı ne zaman? Tottenham - Eintracht maçı ne zaman? 08:58
F.Bahçe'ye Omar Fayed piyangosu! F.Bahçe'ye Omar Fayed piyangosu! 08:57
Daha Eski
Bodo Glimt - Lazio maçı ne zaman? Bodo Glimt - Lazio maçı ne zaman? 08:53
Bugünkü maçlar 10 Nisan Perşembe 2025 Bugünkü maçlar 10 Nisan Perşembe 2025 08:12
PSG sahasında tur kapısını araladı! PSG sahasında tur kapısını araladı! 00:17
Barça evinde yarı finale göz kırptı! Barça evinde yarı finale göz kırptı! 00:17
Maximin'den flaş Mourinho itirafı! Maximin'den flaş Mourinho itirafı! 00:17
F.Bahçe'ye Kostic müjdesi! F.Bahçe'ye Kostic müjdesi! 00:17