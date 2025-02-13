Porto - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Porto - Roma maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. Porto ile Roma kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Porto - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PORTO - ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Porto - Roma maçı 13 Şubat Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

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