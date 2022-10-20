Haberler UEFA Avrupa Ligi Arsenal - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Arsenal - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Arsenal ile PSV Eindhoven karşılaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Arsenal - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2022 Perşembe 10:30 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2022 Perşembe 11:00
Arsenal - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Arsenal - PSV Eindhoven maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Arsenal ile PSV Eindhoven kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Arsenal - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ARSENAL - PSV EINDHOVEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Arsenal - PSV Eindhoven maçı 20 Ekim Perşembe günü saat 20:00'de oynanacak. Maçı canlı yayınlayan kanal bulunmuyor.

ARSENAL - PSV EINDHOVEN MUHTEMEL 11'LER

Arsenal

Turner; White, Holding, Gabriel, Tierney; Xhaka, Partey; Saka, Vieira, Nelson; Nketiah

PSV Eindhoven

Benitez; Mwene, Ramalho, Obispo, Max; Sangare, Gutierrez; Simons, Veerman, Gakpo; Til

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