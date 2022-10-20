Arsenal - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Arsenal - PSV Eindhoven maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Arsenal ile PSV Eindhoven kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Arsenal - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ARSENAL - PSV EINDHOVEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Arsenal - PSV Eindhoven maçı 20 Ekim Perşembe günü saat 20:00'de oynanacak. Maçı canlı yayınlayan kanal bulunmuyor.

ARSENAL - PSV EINDHOVEN MUHTEMEL 11'LER

Arsenal

Turner; White, Holding, Gabriel, Tierney; Xhaka, Partey; Saka, Vieira, Nelson; Nketiah

PSV Eindhoven

Benitez; Mwene, Ramalho, Obispo, Max; Sangare, Gutierrez; Simons, Veerman, Gakpo; Til