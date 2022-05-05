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Eintracht Frankfurt - West Ham United maçı CANLI İZLE

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Yarı final rövanşında Alman ekibi Eintracht Frankfurt sahasında İngiliz temsilcisi West Ham United'ı konuk ediyor. İlk maçı deplasmanda 2-1 kazanan Frankfurt avantajını kullanıp finale adını yazdırmak istiyor. West Ham ise zorlu karşılaşmada tur için gereken skoru alıp kupaya bir adım daha yaklaşmayı amaçlıyor. Eintracht Frankfurt - West Ham United maçının CANLI anlatımı ve maçla ilgili tüm detaylar fotomac.com.tr'de...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2022 Perşembe 21:52
Eintracht Frankfurt - West Ham United maçı CANLI İZLE

Eintracht Frankfurt ile West Ham United, UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanşında kozlarını paylaşıyor. Final bileti almak isteyen iki takım, Deutsche Bank Park'ta karşı karşıya geliyor.

Kritik müsabakada İspanyol Futbol Federasyonu'ndan Jesus Gil Manzano düdük çalıyor. Eintracht Frankfurt deplasmanda oynadığı ilk maçtan 2-1'lik üstünlükle ayrılmıştı.

İLK 11'LER
Frankfurt: Trapp, Tuta, Hinteregger, N'Dicka, Knauff, Sow, Rode, Kostic, Hauge, Kamada, Borre

West Ham United: Areola, Coufal, Dawson, Zouma, Cresswell, Soucek, Rice, Fornals, Lanzini, Bowen, Antonio

EINTRACHT FRANKFURT - WEST HAM UNITED MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Eintracht Frankfurt - West Ham United maçı saat 22:00'de başladı. Zorlu mücadele Exxen'den canlı yayınlanıyor.

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