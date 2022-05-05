Eintracht Frankfurt - West Ham United maçı CANLI İZLE

Eintracht Frankfurt ile West Ham United, UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanşında kozlarını paylaşıyor. Final bileti almak isteyen iki takım, Deutsche Bank Park'ta karşı karşıya geliyor.
Kritik müsabakada İspanyol Futbol Federasyonu'ndan Jesus Gil Manzano düdük çalıyor. Eintracht Frankfurt deplasmanda oynadığı ilk maçtan 2-1'lik üstünlükle ayrılmıştı.
İLK 11'LER
Frankfurt: Trapp, Tuta, Hinteregger, N'Dicka, Knauff, Sow, Rode, Kostic, Hauge, Kamada, Borre
West Ham United: Areola, Coufal, Dawson, Zouma, Cresswell, Soucek, Rice, Fornals, Lanzini, Bowen, Antonio
EINTRACHT FRANKFURT - WEST HAM UNITED MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Eintracht Frankfurt - West Ham United maçı saat 22:00'de başladı. Zorlu mücadele Exxen'den canlı yayınlanıyor.