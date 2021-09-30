Haberler UEFA Avrupa Ligi Napoli Spartak Moskova: 2-3 | MAÇ SONUCU ÖZET

Napoli Spartak Moskova: 2-3 | MAÇ SONUCU ÖZET

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 2. maçında Napoli, evinde Spartak Moskova'yı ağırladı. Mücadele, Napoli'nin 3-2'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Öte yandan Napoli'de Eljif Elmas, 12. saniyede attığı golle, UEFA Avrupa Ligi tarihinde bir İtalyan takımı adına en erten gol atan oyuncu oldu.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2021 Perşembe 22:29
Napoli Spartak Moskova: 2-3 | MAÇ SONUCU ÖZET

Napoli ve Spartak Moskova, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 2. maçında Diego Armando Maradona Stadı'nda kozlarını paylaştı. Mücadele, Spartak Moskova'nın 3-2'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Maçın golleri Napoli adına 1' Eljif Elmas, 90' Osimhen'den gelirken, Spartak 55' 90' Promes, 80' Ignatov ile golü buldu.

İKİ TAKIM DA KIZARDI
Öte yandan Napoli'de Mario Rui 30', Moskova'da Caufriez 89' kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla grupta Varşova 6 puanla lider, Moskova 3 puanla 2., Napoli 1 puanla 3., Leicester 1 puanla son sırada yer aldı.

SON DAKİKA