Sevilla Roma Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda corona virüsü nedeniyle ertelenen Sevilla-Roma mücadelesi bu akşam Almanya'da oynanacak. Tek maç üzerinden gerçekleşecek karşılamada kazanan taraf bir üst tura yükselecek. İspanyol ekibi son çıktığı maçta Valencia'yı 1-0 mağlup etmiş, Roma ise Juventus'a 3-1 yenilmişti. Peki, Sevilla-Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'de kimler var? İşte detaylar...
Avrupa Ligi corona virüsü salgını nedeniyle verilen aranın ardından son 16 turu maçlarıyla devam ediyor. Pandemi arasından önce oynanamayan Sevilla-Roma karşılaşmasının Almanya'nın Duisburg kentinde ve tek maç üzerinden gerçekleştirilmesine karar verildi. Milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği İtalyan temsilcisi, çeyrek finale yükselmek için Sevilla karşısında mücadele edecek.
SEVILLA-ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Sevilla'nın Avrupa Ligi'nde Roma ile karşılaşacağı maç bu akşam TSİ 19.55'te başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
SEVILLA-ROMA MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Sevilla: Bounou, Navas, Carlos, Kounde, Escudero, Torres, Fernando, Jordanie, Suso, De Jong, Ocampos
AS Roma: Lopez, Ibanez, Mancini, Kolarov, Peres, Cristante, Diawara, Spinazzola, Zaniolo, Mkhitaryan, Dzeko
Turnuvanın çeyrek final maçları, 10-11 Ağustos tarihlerinde Almanya'nın Köln, Duisburg, Düsseldorf ve Gelsenkirchen kentlerindeki statlarda yapılacak. Yarı final maçları 16-17 Ağustos'ta, final ise 21 Ağustos'ta oynanacak. Bu sezon Polonya'daki Gdansk Stadı'nda oynanması planlanan UEFA Avrupa Ligi finali Almanya'daki Köln Stadı'nda düzenlenecek.
- 06.08.2020
- Güncelleme: 06.08.2020 11:37
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sevilla Roma Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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