Sevilla Roma Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Avrupa Ligi corona virüsü salgını nedeniyle verilen aranın ardından son 16 turu maçlarıyla devam ediyor. Pandemi arasından önce oynanamayan Sevilla-Roma karşılaşmasının Almanya'nın Duisburg kentinde ve tek maç üzerinden gerçekleştirilmesine karar verildi. Milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği İtalyan temsilcisi, çeyrek finale yükselmek için Sevilla karşısında mücadele edecek.

SEVILLA-ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sevilla'nın Avrupa Ligi'nde Roma ile karşılaşacağı maç bu akşam TSİ 19.55'te başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SEVILLA-ROMA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Sevilla: Bounou, Navas, Carlos, Kounde, Escudero, Torres, Fernando, Jordanie, Suso, De Jong, Ocampos

AS Roma: Lopez, Ibanez, Mancini, Kolarov, Peres, Cristante, Diawara, Spinazzola, Zaniolo, Mkhitaryan, Dzeko

Turnuvanın çeyrek final maçları, 10-11 Ağustos tarihlerinde Almanya'nın Köln, Duisburg, Düsseldorf ve Gelsenkirchen kentlerindeki statlarda yapılacak. Yarı final maçları 16-17 Ağustos'ta, final ise 21 Ağustos'ta oynanacak. Bu sezon Polonya'daki Gdansk Stadı'nda oynanması planlanan UEFA Avrupa Ligi finali Almanya'daki Köln Stadı'nda düzenlenecek.