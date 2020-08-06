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06 Ağustos 2020, Perşembe
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Haberler UEFA Avrupa Ligi Sevilla-Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sevilla Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Sevilla Roma Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

son 16 turunda corona virüsü nedeniyle ertelenen Sevilla-Roma mücadelesi bu akşam 'da oynanacak. Tek maç üzerinden gerçekleşecek karşılamada kazanan taraf bir üst tura yükselecek. İspanyol ekibi son çıktığı maçta 'yı 1-0 mağlup etmiş, Roma ise 'a 3-1 yenilmişti. Peki, Sevilla-Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'de kimler var? İşte detaylar...

corona virüsü salgını nedeniyle verilen aranın ardından son 16 turu maçlarıyla devam ediyor. Pandemi arasından önce oynanamayan Sevilla-Roma karşılaşmasının 'nın Duisburg kentinde ve tek maç üzerinden gerçekleştirilmesine karar verildi. Milli futbolcu 'in formasını giydiği İtalyan temsilcisi, çeyrek finale yükselmek için Sevilla karşısında mücadele edecek.

SEVILLA-ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sevilla'nın Avrupa Ligi'nde Roma ile karşılaşacağı maç bu akşam TSİ 19.55'te başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SEVILLA-ROMA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Sevilla: Bounou, Navas, Carlos, Kounde, Escudero, Torres, Fernando, Jordanie, Suso, De Jong, Ocampos

AS Roma: Lopez, Ibanez, Mancini, Kolarov, Peres, Cristante, Diawara, Spinazzola, Zaniolo, Mkhitaryan, Dzeko

Turnuvanın çeyrek final maçları, 10-11 Ağustos tarihlerinde Almanya'nın Köln, Duisburg, Düsseldorf ve Gelsenkirchen kentlerindeki statlarda yapılacak. Yarı final maçları 16-17 Ağustos'ta, final ise 21 Ağustos'ta oynanacak. Bu sezon Polonya'daki Gdansk Stadı'nda oynanması planlanan Avrupa Ligi finali Almanya'daki Köln Stadı'nda düzenlenecek.

  1. 06.08.2020
  2. Güncelleme: 06.08.2020 11:37
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