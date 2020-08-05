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05 Ağustos 2020, Çarşamba
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Kopenhag 3-0 Başakşehir | MAÇ SONUCU

Kopenhag 3-0 Başakşehir | MAÇ SONUCU

maçları corona virüsü salgını nedeniyle verilen aranın ardından yeniden start aldı. Turnuvadaki temsilcimiz , son 16 turu rövanş mücadelesinde deplasmanda temsilcisi Kopenhag ile karşı karşıya geldi. Müsabakadan 3-0 mağlup ayrılan turuncu-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

'nde son 16 turu rövanş karşılaşmasında temsilcimiz deplasmanda ekibi Kopenhag ile karşı karşıya geldi. 12 Mart'ta 'da oynanan ilk maçı Edin Visca'nın 88. dakikada attığı golle 1-0 kazanan turuncu-lacivertliler, rövanş maçından 3-0 mağlup ayrılarak turnuvaya veda etti. Kopenhag'a galibiyeti getiren golleri Wind (2) ve Falke kaydetti.

MAÇTAN DAKİKALAR
4. dakikada sağ kanattan Varela'nın ortasında altıpas önünde Jonas Wind'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

23. dakikada Biel'in pasıyla topla buluşan Jonas Wind'ın, ceza sahası dışı hafif sağ çaprazından şutunda meşin yuvarlak auta gitti.

24. dakikada Crivelli'nin pasında ceza sahası dışından Demba Ba'nın vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

39. dakikada sol kanattan Visca'nın ortasında defanstan seken topu önünde bulan Caiçara'nın şutu kaleyi bulmadı.

53. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye yükseltti. Mehmet Topal'ın ceza sahası içerisinde eline çarpan top sonrasında hakem Orsato penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanmak için topun başına geçen Wind, meşin yuvarlağı ve kaleci Mert'i ayrı köşelere gönderdi: 2-0.

62. dakikada Kopenhag 3. golünü buldu. Ev sahibi takımın hızlı gelişen atağında Falk kaleyi cepheden gördüğü pozisyonda ceza sahasına girmeden sağ ayağının içiyle sert vurdu, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-0.

85. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Savunmanın arkasına atılan topu ceza sahası içinde kontrol eden Edin Visca, dönerek çok sert vurdu, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Karşılaşma, Kopenhag'ın 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

  1. 05.08.2020
  2. Güncelleme: 05.08.2020 22:07
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