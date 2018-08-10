UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları – Fotomaç – 10 Ağustos 2018
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    10 Ağustos 2018, Cuma
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    UEFA 'nde gecenin sonuçları

    UEFA <a href="/index/avrupa-ligi?id=9bf781ba-7cfb-46f4-8ed5-96233475b406" class="" rel="tag">Avrupa Ligi</a>'nde gecenin sonuçları

    UEFA 'nde 3. ön eleme turu ilk ayağında tüm karşılaşmalar tamamlandı. Organizasyonun 3. ön eleme turunun ilk ayağı, 35 karşılaşmayla sona erdi

    Avrupa futbolunun kulüpler bazındaki en önemli ikinci organizasyonunun 3. ön eleme turunun ilk ayağında 35 karşılaşma oynandı.

    Alınan sonuçlar şöyle:

    Ufa (Rusya)-Progres Niederkorn (Lüksemburg): 2-1

    Spartaks Jurmala (Letonya)-Suduva (Litvanya): 0-1

    Alashkert (Ermenistan)-Cluj (Romanya): 0-2

    Hapoel Haifa ()-Atalanta (İtalya): 1-4

    Leipzig (Almanya)-Universitatea Craiova (Romanya): 3-1

    Torpedo Kutaisi (Gürcistan)-Kukesi (Arnavutluk): 5-2

    Hapoel Beer Sheva ()-APOEL (): 2-2

    Sheriff (Moldova)-Valur (İzlanda): 1-0

    Ludogorets ()-Zrinjski (): 1-0

    Apollon ()-Dinamo Brest (Belarus): 4-0

    Trencin (Slovakya)-Feyenoord (): 4-0

    Mariupol (Ukrayna)-Bordeaux (Fransa): 1-3

    Sigma (Çekya)-Kairat (Kazakistan): 2-0

    Sturm Graz ()-AEK Larnaca (): 0-2

    (Belarus)-Zenit (Rusya): 4-0

    Jagiellonia (Polonya)-Gent (): 0-1

    CSKA Sofya ()-Kopenhag (): 1-2

    Nordsjaelland ()-Partizan (): 1-2

    Olimpija Ljubljana (Slovenya)-Helsinki (Finlandiya): 3-0

    Beşiktaş-LASK Linz (): 1-0

    Olympiakos (Yunanistan)-Luzern (İsviçre): 4-0

    Vitesse ()-Basel (İsviçre): 0-1

    Genk ()-Lech Poznan (Polonya): 2-0

    Medipol Başakşehir-Burnley (İngiltere): 0-0

    Zorya (Ukrayna)-Braga (Portekiz): 1-1

    The New Saints (Galler)-Midtjylland (): 0-2

    Cork City (İrlanda)-Rosenborg (Norveç): 0-2

    Spartak Subotica ()-Brondby (): 0-2

    Glasgow Rangers (İskoçya)-Maribor (Slovenya): 3-1

    Hajduk Split (Hırvatistan)-FCSB (Romanya): 0-0

    Hibernian (İskoçya)-Molde (Norveç): 0-0

    Sarpsborg (Norveç)-Rijeka (Hırvatistan): 1-1

    Legia Varşova (Polonya)-Dudelange (Lüksemburg): 1-2

    Slovan Bratislava (Slovakya)-Rapid Wien (): 2-1

    Sevilla (İspanya)-Zalgiris (Litvanya): 1-0

    1. 10.8.2018 01:33
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