UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları
UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turu ilk ayağında tüm karşılaşmalar tamamlandı. Organizasyonun 3. ön eleme turunun ilk ayağı, 35 karşılaşmayla sona erdi
Avrupa futbolunun kulüpler bazındaki en önemli ikinci organizasyonunun 3. ön eleme turunun ilk ayağında 35 karşılaşma oynandı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Ufa (Rusya)-Progres Niederkorn (Lüksemburg): 2-1
Spartaks Jurmala (Letonya)-Suduva (Litvanya): 0-1
Alashkert (Ermenistan)-Cluj (Romanya): 0-2
Hapoel Haifa (İsrail)-Atalanta (İtalya): 1-4
Leipzig (Almanya)-Universitatea Craiova (Romanya): 3-1
Torpedo Kutaisi (Gürcistan)-Kukesi (Arnavutluk): 5-2
Hapoel Beer Sheva (İsrail)-APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-2
Sheriff (Moldova)-Valur (İzlanda): 1-0
Ludogorets (Bulgaristan)-Zrinjski (Bosna Hersek): 1-0
Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi)-Dinamo Brest (Belarus): 4-0
Trencin (Slovakya)-Feyenoord (Hollanda): 4-0
Mariupol (Ukrayna)-Bordeaux (Fransa): 1-3
Sigma (Çekya)-Kairat (Kazakistan): 2-0
Sturm Graz (Avusturya)-AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-2
Dinamo Minsk (Belarus)-Zenit (Rusya): 4-0
Jagiellonia (Polonya)-Gent (Belçika): 0-1
CSKA Sofya (Bulgaristan)-Kopenhag (Danimarka): 1-2
Nordsjaelland (Danimarka)-Partizan (Sırbistan): 1-2
Olimpija Ljubljana (Slovenya)-Helsinki (Finlandiya): 3-0
Beşiktaş-LASK Linz (Avusturya): 1-0
Olympiakos (Yunanistan)-Luzern (İsviçre): 4-0
Vitesse (Hollanda)-Basel (İsviçre): 0-1
Genk (Belçika)-Lech Poznan (Polonya): 2-0
Medipol Başakşehir-Burnley (İngiltere): 0-0
Zorya (Ukrayna)-Braga (Portekiz): 1-1
The New Saints (Galler)-Midtjylland (Danimarka): 0-2
Cork City (İrlanda)-Rosenborg (Norveç): 0-2
Spartak Subotica (Sırbistan)-Brondby (Danimarka): 0-2
Glasgow Rangers (İskoçya)-Maribor (Slovenya): 3-1
Hajduk Split (Hırvatistan)-FCSB (Romanya): 0-0
Hibernian (İskoçya)-Molde (Norveç): 0-0
Sarpsborg (Norveç)-Rijeka (Hırvatistan): 1-1
Legia Varşova (Polonya)-Dudelange (Lüksemburg): 1-2
Slovan Bratislava (Slovakya)-Rapid Wien (Avusturya): 2-1
Sevilla (İspanya)-Zalgiris (Litvanya): 1-0
- 10.8.2018 01:33
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Sürmen'den Zeki Yavru açıklaması
Toplam 1
Yorum
Cihan Bos yapmayin isinizi yapin! Mademki tazminatlar sizden önceki yönetimden, gidin siz onlardan hesap sorun, taraftari kullanmayin! NOzekiNO
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Galatasaray, sezona koruduğu kadrosuyla başlayacak
Toplam 2
Yorum
keita korumak değil güçlendirmek gerekiyodu yeni başkanda dursundan hallice çıktı..
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Barcelona'da Arda Turan'ın forması Coutinho'da
Toplam 1
Yorum
karakartalll ardanın yerine dünya yıldızı mı? arda mı kaldı ya. ardanın yerine ben geçsem ben bile dünya yıldızı olarak lanse edilirim herhalde hahahahah
UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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