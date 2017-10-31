 Hakemler belli oldu – Fotomaç – 31 Ekim 2017 ;
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    31 Ekim 2017, Salı
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    Hakemler belli oldu

    Hakemler belli oldu
    KONYASPOR ve Başakşehir'in Avrupa Ligi'nde yapacakları maçların hakemleri belli oldu. Başakşehir-Hoffenheim maçını Avusturyalı Harald Lechner, Salzburg-Konya sınavını ise İtalyan Paolo Mazzoleni yönetecek.
    1. 31 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:43
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