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Haberler Avrupa’dan Futbol 44 yaşındaki Guiza’dan fair play dersi! Boş kaleye gol atmak yerine...

44 yaşındaki Guiza’dan fair play dersi! Boş kaleye gol atmak yerine...

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Daniel Güiza, kariyerine İspanya'da Juventud Sanluqueña takımında devam ediyor. 44 yaşındaki deneyimli forvet, son maçta sergilediği fair play örneğiyle takdir topladı.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2025 Salı 12:00
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44 yaşındaki Guiza’dan fair play dersi! Boş kaleye gol atmak yerine...

Bir dönem Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'e damga vuran Daniel Güiza, 44 yaşında da futbol sahalarında adından söz ettirmeye devam ediyor. İspanya alt lig takımlarından Juventud Sanluqueña'da forma giyen tecrübeli golcü, son maçta sergilediği centilmen davranışla büyük takdir topladı.

Karşılaşma sırasında savunma arkasına sarkan Güiza, kaleciyle karşı karşıya kaldı ve topu kontrol ederek bomboş kaleye doğru ilerledi. Ancak o sırada rakip kalecinin sakatlık yaşayıp yerde kaldığını fark eden İspanyol oyuncu, şut çekmek yerine durdu ve doğrudan kalecinin yanına giderek sağlık durumunu kontrol etti.

Sosyal medyada hızla yayılan bu görüntüler, futbolseverler tarafından alkışlarla karşılandı.

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