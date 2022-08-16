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Burnley - Hull City: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Son dakika haberleri... İngiltere Championship'te Burnley ile Hull City karşı karşıya geldi. Burnley'nin sahasında oynanan mücadele 1-1'lik skorla berabere tamamlandı. İşte detaylar...

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2022 Salı 23:41 Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2022 Salı 23:47
Burnley - Hull City: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Championship'in 4. hafta karşılaşmasında Burnley ile Hull City kozlarını paylaştı. Mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.

Burnley'in golünü 34. dakikada Jay Rodriguez kaydederken, konuk takımın golü ise 25. dakikada Ozan Tufan'dan geldi.

Bu sonucun ardından Burnley'in galibiyet hasreti 3 maça çıktı ve 5 puana yükseldi. 4 maçtır mağlup olmayan Hull City ise 8 puana ulaştı.

Ligin 5. haftasında Burnley sahasında Blackpool'u ağırlayacak. Hull City ise deplasmanda West Bromwich'e konuk olacak.

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