Haberler Avrupa’dan Futbol Son dakika spor haberi: Ali Akman Hollanda yolcusu! NEC Nijmegen...

Son dakika spor haberi: Ali Akman Hollanda yolcusu! NEC Nijmegen...

Son dakika spor haberi... Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt’un Türk oyuncusu Ali Akman, Hollanda ekibi NEC Nijmegen’e 1 yıl kiralık gönderilecek. İşte detaylar...

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2021 Salı 19:53 Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2021 Çarşamba 12:11
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