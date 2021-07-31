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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan transfer açıklaması! Boupendza ve Vedat Muriqi...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda transfer açıklamasında bulundu. Koç, "Hocamız transfer ihtiyaçlarını belirledi. İlk 11'de direkt oynayacak 3 ya da 4 oyuncu istiyor" ifadelerini kullandı. Başkan Koç ayrıca, Boupendza ile Muriqi'nin sarı-lacivertli takımın transfer listesinde bulunmadığını da söyledi. (FB transfer haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 14:35 Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 17:00
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan transfer açıklaması! Boupendza ve Vedat Muriqi...

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, divan kurulu toplantısında kulübün transfer gündemine dair konuştu. Sarı-lacivertli takımın listesinde olduğu iddia edilen Aaron Boupendza ile Vedat Muriqi ile ilgilenmediklerini söyledi.

İşte Ali Koç'un transfer sözleri:

Boupendza ile bir kere bile görüşmedik. Zannedersiniz eliği kulağında, yarın gelecek. Vedat Muriqi 2 gün tatile geliyor. Fenerbahçe'ye transfer olmaya geldi diyorlar. Yok. Vedat kulübüyle devam ediyor. Transferdeki sessizliğimiz sizi ürkütmesin. Bunlar bilinçli adımlar. Hocamızın isteği doğrultusunda 3-4 transferimiz daha olacak. Bu transferler de direkt 11 katkısı yapacak isimler olacak. Hocamızla yakın çalışıyoruz. Ne yapmaya çalıştığımızı anlatayım; Öncelikle hocamız, elimizdeki kadroyu derinlemesine incelemek, kimlerin gitmesi gerektiğine karar vermek istedi. Çok fazla oyuncumuz vardı. İncelemelerini yaptı ve gidecek oyuncuları da belirledi.

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