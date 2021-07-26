Son dakika spor haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Ozan Kabak ve Kaan Ayhan... (FB GS haberi)

Transferde bombaları art arda patlatan Galatasaray, 5-1'lik PSV yenilgisinin yaralarını sarmaya başladı. Cicaldau, Boey ve Van Aanholt'u kadrosuna katan sarı-kırmızılı kulüp, orta saha için de bastırıyor.
Transferde bombaları art arda patlatan Galatasaray, 5-1'lik PSV yenilgisinin yaralarını sarmaya başladı. Cicaldau, Boey ve Van Aanholt'u kadrosuna katan sarı-kırmızılı kulüp, orta saha için de bastırıyor.
Galatasaray, Gedson Fernandes ve Berkan Kutlu takviyeleriyle orta sahasını güçlendirmeye hazırlanıyor.
Teknik direktör Fatih Terim'in transferde sıradaki isteğinin savunmaya olduğu öğrenildi. TFF'nin 8+6 kuralını dikkate alan Terim, Marcao'nun yanında yerli bir stoperi oynatmanın planlarını yapıyor.
İdeal 11'de Taylan ve Kerem'i tamamlayacak 3. Türk için iki aday var: Ozan Kabak ve Kaan Ayhan!
Luyindama'nın performansından memnun olmayan Galatasaray, Ozan ya da Kaan'la yola çıkmak istiyor. Ancak iki milli stoperin de mali şartları, sarı-kırmızılı kulübü zorluyor.
KAAN AYHAN'I FENERBAHÇE DE İSTİYOR!
Ozan Kabak'ı kiralık göndermeyi düşünmeyen Schalke, 10 milyon Euro üzerinde bonservis bedeli belirledi ve Leicester City ihtimali masada. Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe'nin de istediği Kaan Ayhan için Sassuolo'nun 5 milyon Euro'yu bulan talebi söz konusu.