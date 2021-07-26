Son dakika spor haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Ozan Kabak ve Kaan Ayhan... (FB GS haberi)

İdeal 11'de Taylan ve Kerem'i tamamlayacak 3. Türk için iki aday var: Ozan Kabak ve Kaan Ayhan!

Luyindama'nın performansından memnun olmayan Galatasaray, Ozan ya da Kaan'la yola çıkmak istiyor. Ancak iki milli stoperin de mali şartları, sarı-kırmızılı kulübü zorluyor.