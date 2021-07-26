Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Ozan Kabak ve Kaan Ayhan... (FB GS haberi)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Ozan Kabak ve Kaan Ayhan... (FB GS haberi)

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'de gelcek sezon çalışmalarına devam eden Galatasaray ve Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Cicaldau, Sacha Boey ve Van Aanholt'un ardından transfere devam etmek isteyen sarı kırmızılılar, Fatih Terim'in eski öğrencisi Ozan Kabak veya Kaan Ayhan'dan birinin takımda görmek istiyor. Kaan için Fenerbahçe'nin de ilgisi olduğu belirtildi. İşte tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe ve Galatasaray haberleri (FB GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 11:36
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Ozan Kabak ve Kaan Ayhan... (FB GS haberi)

Transferde bombaları art arda patlatan Galatasaray, 5-1'lik PSV yenilgisinin yaralarını sarmaya başladı. Cicaldau, Boey ve Van Aanholt'u kadrosuna katan sarı-kırmızılı kulüp, orta saha için de bastırıyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Ozan Kabak ve Kaan Ayhan... (FB GS haberi)

Galatasaray, Gedson Fernandes ve Berkan Kutlu takviyeleriyle orta sahasını güçlendirmeye hazırlanıyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Ozan Kabak ve Kaan Ayhan... (FB GS haberi)

Teknik direktör Fatih Terim'in transferde sıradaki isteğinin savunmaya olduğu öğrenildi. TFF'nin 8+6 kuralını dikkate alan Terim, Marcao'nun yanında yerli bir stoperi oynatmanın planlarını yapıyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Ozan Kabak ve Kaan Ayhan... (FB GS haberi)

İdeal 11'de Taylan ve Kerem'i tamamlayacak 3. Türk için iki aday var: Ozan Kabak ve Kaan Ayhan!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Ozan Kabak ve Kaan Ayhan... (FB GS haberi)

Luyindama'nın performansından memnun olmayan Galatasaray, Ozan ya da Kaan'la yola çıkmak istiyor. Ancak iki milli stoperin de mali şartları, sarı-kırmızılı kulübü zorluyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Ozan Kabak ve Kaan Ayhan... (FB GS haberi)

KAAN AYHAN'I FENERBAHÇE DE İSTİYOR!

Ozan Kabak'ı kiralık göndermeyi düşünmeyen Schalke, 10 milyon Euro üzerinde bonservis bedeli belirledi ve Leicester City ihtimali masada. Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe'nin de istediği Kaan Ayhan için Sassuolo'nun 5 milyon Euro'yu bulan talebi söz konusu.

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