Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Vedat Muriqi, Sead Kolasinac, Samuel Kalu... | Fb haberleri

MIGUEL BORJA Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerden biri de Miguel Borja oldu. Kanarya'nın Kolombiyalı golcü Miguel Borja için Brezilya kulübü Palmeiras'la görüşmelere başladığı ileri sürüldü.

SEAD KOLASINAC 3'lü savunma oynayan Fenerbahçe'de hem bek hem stoper oynayabilen bir savunmacı aranıyor. Kanarya, 28 yaşındaki futbolcu Sead Kolasinac ile ilgilenmeye devam ediyor. Arsenal oyuncuyu uygun bir bedelle satmaya hazır.