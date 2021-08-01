Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Vedat Muriqi, Sead Kolasinac, Samuel Kalu... | Fb haberleri

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Vedat Muriqi, Sead Kolasinac, Samuel Kalu... | Fb haberleri

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe, Vitor Pereria ile hazırlıklarına devam ediyor. Serdar Dursun ve Steven Caulker'ı kadrosuna katan Fenerbahçe'de transfer listesi de genişliyor. Sarı lacivertli ekipte Vedat Muriqi, Sead Kolasinac, Samuel Kalu'yu gündeme geldi. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve detayları... (FB haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2021 Pazar 11:27
Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Vedat Muriqi, Sead Kolasinac, Samuel Kalu... | FB haberleri

Vitor Pereria, Fenerbahçe için çıkarttığı raporu yönetime sundu. Topuk Yaylası Tesisleri'ndeki idman ve hazırlık maçında eksikleri teşhis eden Portekizli teknik adamın raporuna göre Fenerbahçe'nin transfer listesi şu şekilde;

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Vedat Muriqi, Sead Kolasinac, Samuel Kalu... | FB haberleri

ATAKAN DADAKDENİZ

Altay Bayındır'ın transfer olma ihtimaline karşı yeni bir kaleci arayan Fenerbahçe, Bursaspor'un genç file bekçisi Atakan Dadakdeniz'i gündemine aldı. Görüşmeler devam ediyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Vedat Muriqi, Sead Kolasinac, Samuel Kalu... | FB haberleri

SAMUEL KALU

Daha Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemine gelen Samuel Kalu, yeniden Fenerbahçe'nin radarında. Sağ kanada yıldız bir oyuncu transfer etmek isteyen Fenerbahçe'nin önümüzdeki hafta Fransız ekibi Bordeaux'un yöneticileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Vedat Muriqi, Sead Kolasinac, Samuel Kalu... | FB haberleri

MIGUEL BORJA

Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerden biri de Miguel Borja oldu. Kanarya'nın Kolombiyalı golcü Miguel Borja için Brezilya kulübü Palmeiras'la görüşmelere başladığı ileri sürüldü.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Vedat Muriqi, Sead Kolasinac, Samuel Kalu... | FB haberleri

SEAD KOLASINAC

3'lü savunma oynayan Fenerbahçe'de hem bek hem stoper oynayabilen bir savunmacı aranıyor. Kanarya, 28 yaşındaki futbolcu Sead Kolasinac ile ilgilenmeye devam ediyor. Arsenal oyuncuyu uygun bir bedelle satmaya hazır.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Vedat Muriqi, Sead Kolasinac, Samuel Kalu... | FB haberleri

CEDRIC SOARES

Teknik direktör Vitor Pereira, hem 3-4-3'ün sağında hem de 4-4-2'de sağ bekte görev yapabilen vatandaşı Cedric'in kendileri için en uygun isimlerden biri olduğunu belirtti. Sarı-Lacivertliler'in bu transfer için belirlediği strateji ise satın alma opsiyonlu kiralama.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Vedat Muriqi, Sead Kolasinac, Samuel Kalu... | FB haberleri

NATHANIEL CLYNE

Sağ bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe için İngiltere'den bir aday geldi. Daily Mail'de yer alan habere göre sarı-lacivertlilerin bu bölgedeki boşluğu doldurmak için Nathaniel Clyne'i listeye aldığı ileri sürüldü.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Vedat Muriqi, Sead Kolasinac, Samuel Kalu... | FB haberleri

JEAN KEVIN AUGUSTIN

Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, şu anda Fransa Lig 1 ekibi Nantes'ta forma giyen Fransız golcü Jean-Kevin Augustin ile ilgileniyor. Nantes ile iletişime yakın zamanda geçilecek

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Vedat Muriqi, Sead Kolasinac, Samuel Kalu... | FB haberleri

ANDREAS PEREIRA

Geçtiğimiz sezonu Lazio'da kiralık geçiren Andreas Pereira Fenerbahçe'nin gündemine geldi. İngiliz Daily Express gazetesinde yer alan habere göre Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki 10 numara için Manchester United'a kiralama teklifi yaptı.

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