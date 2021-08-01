Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Vedat Muriqi, Sead Kolasinac, Samuel Kalu... | Fb haberleri

Vitor Pereria, Fenerbahçe için çıkarttığı raporu yönetime sundu. Topuk Yaylası Tesisleri'ndeki idman ve hazırlık maçında eksikleri teşhis eden Portekizli teknik adamın raporuna göre Fenerbahçe'nin transfer listesi şu şekilde;
ATAKAN DADAKDENİZ
Altay Bayındır'ın transfer olma ihtimaline karşı yeni bir kaleci arayan Fenerbahçe, Bursaspor'un genç file bekçisi Atakan Dadakdeniz'i gündemine aldı. Görüşmeler devam ediyor.
SAMUEL KALU
Daha Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemine gelen Samuel Kalu, yeniden Fenerbahçe'nin radarında. Sağ kanada yıldız bir oyuncu transfer etmek isteyen Fenerbahçe'nin önümüzdeki hafta Fransız ekibi Bordeaux'un yöneticileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.