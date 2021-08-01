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Lille - PSG maçı CANLI | Fransa Süper Kupa

Fransa Lig 1'de sezonu şampiyon tamamlayan Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille ile dünya yıldızlarından oluşan kadrosuyla Paris Saint-Germain (PSG), Fransa Süper Kupası'nda karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2021 Pazar 21:03 Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2021 Pazar 21:26
Lille - PSG maçı CANLI | Fransa Süper Kupa

Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği son şampiyon Lille sezonun ilk resmi maçında PSG ile Süper Kupa finaline çıktı. Kazanan takım Fransa Süper Kupası'nın sahibi olacak.

LILLE - PSG MAÇI 11'LERİ

Lille: Jardim, Djalo, Fonte, Botman, Reinildo, Andre, Xeka, Araujo, Bamba, David, Burak Yılmaz.

PSG: Navas, Hakimi, Kehrer, Kimpembe, Diallo, Danilo, Herrera, Dina-Ebimbe, Kalimuendo, Draxler, Icardi.

YUSUF YAZICI VE ZEKİ ÇELİK...
Lille'de A Milli yıldızlarımızdan Burak Yılmaz mücadeleye ilk 11'de başladı. Yusuf Yazıcı'nın yedek soyunduğu PSG maçında Zeki Çelik cezası nedeniyle kadroda yer almadı.

LILLE - PARIS SAINT GERMAIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Lille - Paris Saint Germain (PSG) maçı saat 21:00'de başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

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