Haberler Avrupa’dan Futbol Lille - Paris Saint Germain (PSG) maçında ilk 11'ler belli oldu!

Lille - Paris Saint Germain (PSG) maçında ilk 11'ler belli oldu!

Fransa Lig 1'de sezonu şampiyon tamamlayan Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille ile dünya yıldızlarından oluşan kadrosuyla Paris Saint-Germain (PSG), Fransa Süper Kupası'nda karşı karşıya gelecek. Süper Kupa maçı öncesinde maçın yayın saati ve kanalı merak ediliyor. Peki, Lille - Paris Saint Germain (PSG) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Öte yandan maç öncesi iki takımın da ilk 11'i belli oldu. İşte detaylar...

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2021 Pazar 20:13 Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2021 Pazar 20:47
Lille - Paris Saint Germain (PSG) maçında ilk 11'ler belli oldu!

Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği son şampiyon Lille sezonun ilk resmi maçında PSG ile Süper Kupa finaline çıkacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Lille - Paris Saint Germain (PSG) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LILLE - PSG MAÇI 11'LERİ

Lille: Jardim, Djalo, Fonte, Botman, Reinildo, Andre, Xeka, Araujo, Bamba, David, Burak Yılmaz.

PSG: Navas, Hakimi, Kehrer, Kimpembe, Diallo, Danilo, Herrera, Dina-Ebimbe, Kalimuendo, Draxler, Icardi.

LILLE - PARIS SAINT GERMAIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Lille - Paris Saint Germain (PSG) maçı 1 Ağustos Pazar günü saat 21:00'de beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

SÜPER KUPA FİNALİ İSRAİL'DE YAPILIYOR!

Fransa League 1 şampiyonu Lille ile Fransa kupası şampiyonu yıldızlar karması PSG kozlarını paylaşacak. Mücadele, İsrail'in Tel-Aviv kentinde bulunan Bloomfield Stadyumu'nda oyananacak.

ZEKİ ÇELİK OYNAYAMAYACAK!

Lille'de Paris Saint Germain karşısında milli futbolcumuz Zeki Çelik cezası sebebiyle sahada yer alamayacak. PSG'de ise Kylian Mbappé, Sergio Ramos, Neymar, Marquinhos, Donnarumma, Verratti, Sarabia, Di Maria, Paredes, Dagba ve Rafinha forma giyemeyecek.

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