Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. Ukrayna ile İngiltere çeyrek finalde kozlarını paylaşacak. Maçın detayları arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ukrayna - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UKRAYNA - İNGİLTERE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ukrayna - İngiltere maçı 3 Temmuz Cumartesi günü saat 22:00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak.

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Roma Olimpiyat Stadı'nda Ukrayna ile İngiltere karşı karşıya gelecek. Andry Shevchenko yönetimindeki Ukrayna, C grubunu 3 puanla 3. sırada tamamladı. Son 16 turunda İsveç'i eleyerek çeyrek finale kaldı. Ukrayna ile çeyrek finalde karşılaşacak olan İngiltere, 6 maçtır gol yemiyor ve 10 maçtır da kaybetmiyor.

UKRAYNA - İNGİLTERE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Ukrayna: Bushchan, Karavaev, Zabarnyi, Kryvtsov, Matviyenko, Zinchenko, Sydorchuk, Stepanenko, Shaparenko, Yarmolenko, Yaremchuk

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Shaw, Henderson, Phillips, Saka, Mount, Sterling, Kane