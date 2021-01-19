Haberler Avrupa’dan Futbol Benfica'da corona virüsü depremi! 17 kişide corona virüsü (Covid-19) tespit edildi

'da corona virüsü depremi! 17 kişide corona virüsü (Covid-19) tespit edildi

'in takımında 17 kişiye yeni tip corona virüsü (Covid-19) teşhisi konulduğu bildirildi. yaptığı resmi açıklamada, futbolcular ve teknik heyetten toplam 17 kişinin pozitif sonuç verdiğini duyurdu. Covid-19'da son bir haftadır yeni vaka ve can kayıplarında art arda en yüksek sayıların açıklandığı Portekiz'de hükümet, salgına karşı yeni önlemler açıklamıştı.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2021 Salı 20:11
Benfica'da corona virüsü depremi! 17 kişide corona virüsü (Covid-19) tespit edildi

Kulübünün yazılı açıklamasında, 16 Ocak Cumartesi günü yapılan Covid-19 testlerinin neticesinde futbolculardan ve teknik kadrodan toplam 17 kişinin pozitif olduğu kaydedildi.

Takımın mevcut durumda maçlara çıkıp çıkmamasına karar vermesi için 'ne çağrı yapan Benfica, "Bu veriler göz önüne alındığında, salgından etkilenen futbolcuların genel sağlık ve fiziksel bütünlüğünü savunmak için olarak Sağlık Genel Müdürlüğü'nden müdahale etmesini ve takımın önümüzdeki 14 gün içinde müsabakalara çıkıp çıkmayacağına karar vermesini talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

liginde geride kalan 14 haftada 32 puanla 3. sırada yer alan Benfica'nın yarın yarı finalinde ile maçı bulunuyor.

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