35 yaşında hayatını kaybetti
Ajax ve Gana Milli Takımının eski oyuncusu Abubakari Yakubu 35 yaşında hayatını kaybetti...
Amansız bir hastalığa yakalanan Abubakari Yakubu, yaşamını yitirdi. Gana Futbol Federasyonu üzücü haberi sosyal medya hesabından paylaştı.
Ajax alt yapısında başladığı futbol kariyerini aynı kulüpte sürdüren Yakubu, daha sonra Vitesse formasını giydi. 2009'da 28 yaşında Vitesse'den ayrıldıktan sonra kulüp bulamayan Ganalı futbolcu, yeşil sahalara veda etti.
Gana Milli Takımı'nın formasını da 13 kez giyen Yakubu, 2006 Dünya Kupası'nda da yer almıştı.
- 01 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:36
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''Beşiktaş karşısında iyi şanslar...''
Toplam 6
Yorum
whocares Adamın ne yazdığını tam olarak anladın mı da infaz ettin hemen?
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''Beşiktaş karşısında iyi şanslar...''
Toplam 6
Yorum
who cares Göründüğü üzere ne Monaco var metinde ne de BJK. Tek amacınız var, kavga, nefret ve buna benzer şeyler görmek ve yazıp çizmek.
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''Beşiktaş karşısında iyi şanslar...''
Toplam 6
Yorum
NEW_FENERBAHCE eski arkadaşı yani sonuçta. başarılar dilemesi normal ne var bunda adam türk bile değil
35 yaşında hayatını kaybetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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