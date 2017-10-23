5 büyük ligde haftanın görünümü...

PREMİER LİG

Manchester City, 9. haftada konuk ettiği Burnley'yi 3-0 yenerek galibiyet serisini 7 maça çıkardı. Ligin yeni ekiplerinden Huddersfield Town'a 2-1 kaybeden Manchester United ise ligde ilk yenilgisini yaşadı. Wembley Stadı'nda 80 bin 827 kişinin izlediği ve İngiltere Premier Lig'in seyirci rekorunun kırıldığı maçta Tottenham, evinde Liverpool'u 4-1 yendi. Arsenal, Türk asıllı Alman milli futbolcu Mesut Özil'in birer gol ve asistle oynadığı maçta Everton deplasmanından 5-2'lik galibiyetle ayrıldı. Son iki haftayı puansız kapatan Chelsea, geriye düştüğü maçta Watford'u 4-2 mağlup etti. Premier Lig'de 9. maçların ardından 25 puan toplayan Manchester City, takipçileriyle arasındaki farkı 5 puana çıkardı. City'yi, 20'şer puanlı Manchester United ve Tottenham, 16'şar puanlı Chelsea ve Arsenal izledi.



LA LİGA

Geçen hafta ilk puan kaybını yaşayan Barcelona, La Liga'nın 9. haftasında ağırladığı Malaga'yı 2-0 mağlup etti. Haftanın dikkati çeken maçında Valencia, sahasında Sevilla'yı 4-0 yendi. Son şampiyon Real Madrid, seyircisi önünde oynadığı Eibar karşılaşmasını 3-0 kazandı. Atletico Madrid de Celta Vigo deplasmanından 1-0 galip ayrıldı. La Liga'da 25 puana sahip Barcelona, liderliğini korudu. Katalan ekibini, Valencia 21, Real Madrid 20, Atletico Madrid 19 puanla takip etti.



BUNDESLİGA

Lider Borussia Dortmund, 2-0 öne geçtiği maçta, deplasmanda Eintracht Frankfurt ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-siyahlılarda ilk 11'de başlayarak 90 dakika forma giyen Nuri Şahin, bu sezon ikinci golüne imza attı. Hamburg'u deplasmanda 1-0 yenen Bayern Münih, teknik direktörl Jupp Heynckes yönetiminde çıktığı ikinci lig maçını da kazandı. Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Leipzig, evinde Stuttgart'ı 1-0 mağlup ederek ligde üst üste 4. galibiyetini aldı. UEFA Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir'in rakiplerinden Hoffenheim'ın ise son dakikada yediği golle Wolfsburg ile 1-1 berabere kaldı. Bundesliga'nın 9. haftasının ardından 20 puanı bulunan Borussia Dortmund, averajla Bayern Münih'in önünde zirvede yer aldı. Bu iki takımın arkasında 19 puanla Leipzig, 16'şar puanla Hoffenheim ve Schalke 04 sıralandı.?

SERİE A

Serie A'nın 9. haftasında namağlup ekipler Napoli ile Inter karşılaştı. Lider Napoli'nin sahasındaki mücadele, golsüz tamamlandı. Son şampiyon Juventus, deplasmanda Udinese'yi 6-2 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Zirve takipçilerinden Lazio da sahasında Cagliari'yi 3-0 yendi. Milli futbolcu Cengiz Ünder'in 63. dakikada oyuna girdiği Roma, Torino deplasmanından 1-0 galip ayrıldı. Hakan Çalhanoğlu'nun ilk 11'de sahaya çıktığı Milan ise evinde Genoa ile golsüz berabere kaldı. Ligde 25 puan toplayan Napoli'yi, 23 puanlı Inter, 22'şer puanlı Juventus ve Lazio izledi.

LİGUE 1

UEFA Avrupa Ligi'nde Atiker Konyaspor'un rakiplerinden Marsilya'nın, lider PSG'yi ağırladığı karşılaşma 2-2 sonuçlandı. Neymar karşılaşmanın 87. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek Fransa'daki kariyerinde ilk kez oyundan ihraç edildi. Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Monaco, konuk ettiği Caen'i 2-0 yenerek zirve yarışını sürdürdü. Claudio Ranieri yönetimindeki Nantes, sahasında Guingamp'ı 2-1 mağlup ederek 3. sıraya yükseldi. Ligue 1'in 10. haftası sonunda PSG, 26 puanla liderliğini sürdürdü. Monaco 22 ve Nantes 20 puanla Paris ekibinin arkasında yer aldı.