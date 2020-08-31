Ahmet Çelik’ten kırılması güç bir rekor - Son dakika At Yarışı haberleri - Fotomaç
31 Ağustos 2020, Pazartesi
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’ten kırılması güç bir rekor

Ahmet Çelik’ten kırılması güç bir rekor

Son 6 yıldır üst üste 'nu kazanarak büyük bir başarıya imza atan jokey kırılması güç bir rekorun sahibi oldu.

Son 6 yıldır üst üste 'nu kazanarak büyük bir başarıya imza atan jokey kırılması güç bir rekorun sahibi oldu. 2015 yılında Renk, 2016 yılında Graystorm, 2017 yılında Piano Sonatı, 2018 yılında Hep Beraber, 2019 yılında The Last Romance ile üst üste beş kez kazanan başarılı jokey Ahmet Çelik dün de Call To Victory ile kazanarak başarılarına bir yenisini daha ekledi. Koşu sonrası yaptığı açıklamada Çelik, "Koşuda böyle koşmak benim seçimim değildi. Hiçbir zaman klasik olmadım. Klasik oltuğum zaman kaybettiğim zamandır. Yarış içinde benim atım ile koştuğum eski yerlere talip vardı. Oraları ben onlara bıraktım. Ben buradan memnunum. Ben atımın gücünü biliyorum. O hem kendine hem debana büyük bir güven veriyor. Geçilmeyecek diye bir şey yok. İlla bir gün geçileceğiz. Bu galibiyeti başta eşime, çocuklarıma ve yarış camiasındaki emekçi arkadaşlarıma armağan ediyorum" dedi.

  1. 31.8.2020
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