Ahmet Çelik’ten kırılması güç bir rekor
Son 6 yıldır üst üste Gazi Koşusu'nu kazanarak büyük bir başarıya imza atan jokey Ahmet Çelik kırılması güç bir rekorun sahibi oldu.
Son 6 yıldır üst üste Gazi Koşusu'nu kazanarak büyük bir başarıya imza atan jokey Ahmet Çelik kırılması güç bir rekorun sahibi oldu. 2015 yılında Renk, 2016 yılında Graystorm, 2017 yılında Piano Sonatı, 2018 yılında Hep Beraber, 2019 yılında The Last Romance ile üst üste beş kez kazanan başarılı jokey Ahmet Çelik dün de Call To Victory ile kazanarak başarılarına bir yenisini daha ekledi. Koşu sonrası yaptığı açıklamada Çelik, "Koşuda böyle koşmak benim seçimim değildi. Hiçbir zaman klasik olmadım. Klasik oltuğum zaman kaybettiğim zamandır. Yarış içinde benim atım ile koştuğum eski yerlere talip vardı. Oraları ben onlara bıraktım. Ben buradan memnunum. Ben atımın gücünü biliyorum. O hem kendine hem debana büyük bir güven veriyor. Geçilmeyecek diye bir şey yok. İlla bir gün geçileceğiz. Bu galibiyeti başta eşime, çocuklarıma ve yarış camiasındaki emekçi arkadaşlarıma armağan ediyorum" dedi.
- 31.8.2020
- Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oluyor | Kura çekimi ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Muhtemel rakipler
- Avrupa’nın sultanları
- Beşiktaş'tan 2. İngiltere çıkarması! İşte transfer planı
- Galatasaray'a kötü haber! Yıldız oyuncu 8 hafta yok
- Fatih Terim’in gözdesi geliyor! Genç isim için teklif yapıldı
- Marcus Morris'in Luka Doncic'e faulu sahayı karıştırdı! İşte o anlar
- Fenerbahçe'de yeni transfer Enner Valencia antrenmanda! İşte idmandan görüntüler
- Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Fenerbahçe'yi reddetmişti! Galatasaray yeni 10 numarasını buldu
- Galatasaray Avrupa'da sahne alıyor! İşte muhtemel rakipler
- Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Max Kruse sonrası 10 numara krizi! Teklifi reddetti
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Ahmet Çelik’ten kırılması güç bir rekor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.