Bu sezon dördüncü kez düzenlenecek olan Salomon Çeşme Yarı Maraton’u 9-10 Mayıs tarihleri arasında koşulacak. Katılımcılar, 21K, 10K ve 5K olmak üzere üç farklı mesafede koşacak. Çeşme’nin ihtişamlı manzarasını gözler önüne serecek yarışta kayıtlar başladı.
