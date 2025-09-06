20 atletle Japonya’dayız

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun açıklamasına göre; başkent Tokyo'da düzenlenecek organizasyonda Türkiye'yi 12 erkek, 8 kadın atlet temsil edecek. Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Ahmet Karadağ, şampiyonaya hazır olduklarını belirterek, "Şampiyonaya en üst seviyedeki atletlerimizle katılacağız. Son 3 dünya şampiyonasına göre daha fazla atletle yer almaya hak kazandık. Burada derecelerimizi ileriye götürerek finallerde yarışmak ve madalyaları zorlamak istiyoruz" diye umut dağıttı.