20 atletle Japonya’dayız

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun açıklamasına göre; başkent Tokyo'da düzenlenecek organizasyonda Türkiye'yi 12 erkek, 8 kadın atlet temsil edecek. Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Ahmet Karadağ, şampiyonaya hazır olduklarını belirterek, "Şampiyonaya en üst seviyedeki atletlerimizle katılacağız. Son 3 dünya şampiyonasına göre daha fazla atletle yer almaya hak kazandık. Burada derecelerimizi ileriye götürerek finallerde yarışmak ve madalyaları zorlamak istiyoruz" diye umut dağıttı.
