Şampiyon gençler

Genç atletlerimiz Kolombiya'da gururumuz oldu. Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıkan Mazlum Demir ve bronz madalya kazanan Hayrettin Yıldız'ın ardından, 400 metre engelli kategorisinde de İsmail Nezir altın madalyanın sahibi oldu. Kolombiya'nın Cali şehrinde düzenlenen organizasyonda genç milli atlet Nezir, finalde 48.84'lük derecesiyle birinci oldu ve dünya şampiyonluğunu elde etti. Nezir, Türk atletizm tarihinde 400 metre engellide 49 saniyenin altına Yasmani Copello'dan sonra inen ikinci isim oldu. Türkiye, geçen yıl yapılan şampiyonada da bu kategoride Berke Akçam'la altın madalyaya uzanmıştı. Türkiye'nin şampiyonadaki madalya sayısı 2'si altın, 1'i gümüş ve 1'i bronz olmak üzere toplamda 4'e yükseldi.